Alpine a choisi ses pilotes pour se frotter à l'Hypercar

La liste des engagés en WEC pour la saison 2021 avait livré un premier élément de réponse la semaine dernière, mais deux noms manquaient encore à l'appel. Cette fois-ci, l'équipage d'Alpine pour le championnat et les 24 Heures du Mans est définitivement bouclé. Pour son arrivée dans la catégorie reine de l'Endurance, désormais baptisée Hypercar, mais avec un prototype LMP1 tel qu'encore accepté cette année, la marque française a fait son choix.

Un choix qui allie stabilité, expérience et jeunesse. André Negrão, déjà présent au sein de l'équipe ces dernières années en LMP2, reste sous les couleurs tricolores, rejoint par deux pilotes français. Nicolas Lapierre fait son grand retour dans le team, lui qui a connu les succès de catégorie dans la Sarthe avec Alpine. À ses cotés l'on retrouvera Matthieu Vaxiviere, qui poursuit ainsi son ascension en Endurance, entamée il y a quelques années déjà.

"Nous présentons aujourd’hui un nouveau trio de pilotes à la hauteur du challenge qu’Alpine souhaite relever dans la catégorie Hypercar", souligne Philippe Sinault, directeur de l'équipe Alpine en Endurance. "Notre choix s’est porté sur des pilotes qui se complètent en matière d’expérience, et dont la personnalité doit garantir un esprit de cohésion en toutes circonstances. Si Nicolas et André se connaissent bien et ont démontré leur capacité à travailler ensemble en privilégiant l’équipe, le choix de Matthieu Vaxiviere s’est vite imposé tant ses qualités humaines et sa pointe de vitesse sont reconnues au sein du paddock. Je peux vous assurer que nos trois pilotes sont motivés comme jamais pour faire briller les couleurs d’Alpine dès les premiers tours de roues de l’A480 en championnat FIA WEC."

Alpine sera en piste avec ses trois pilotes les 30 et 31 mars sur le circuit de Portimão, au Portugal, pour le Prologue officiel du FIA WEC, avant de disputer la première course le 4 avril sur ce même tracé. L'A480 sera basée sur un châssis LMP1 conçu par Oreca, exploité ces dernières années par Rebellion Racing.



"Je suis très heureux qu’Alpine ait décidé d’intégrer la catégorie reine du Championnat du monde d’Endurance", se réjouit Nicolas Lapierre. "C’est une catégorie que je connais bien pour avoir disputé cinq saisons à me battre pour des podiums au classement général sur les circuits du monde entier. L’équipe Alpine est sans hésitation une famille avec laquelle j’ai remporté mes plus beaux succès depuis la saison 2016 en WEC, et je n’ai aucune inquiétude sur le fait que Philippe Sinault et les membres de son équipe sauront préparer une auto nous permettant de jouer les premiers rôles dès les premières courses de la saison"

Alpine se frottera aux Hypercar de Toyota et Glickenhaus dans cette nouvelle catégorie. Une Balance de Performance (BoP) sera introduite pour équilibrer les performances entre les trois machines.