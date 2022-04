La puissance de l'Alpine réduite pour les 6H de Spa

À une semaine de la deuxième manche de la saison, à Spa-Francorchamps, le FIA WEC a publié le premier amendement de la BoP pour la catégorie Hypercar. Le système, utilisé depuis que la catégorie a supplanté le LMP1 l'an dernier, cherche à garantir un équilibre des performances entre les différentes autos et s'appuie sur les données récoltées ainsi que sur les performances observées d'une épreuve à l'autre.

Victorieuse à Sebring le mois dernier en ouverture du championnat, l'Alpine A480 est la seule victime de cette BoP en vue du rendez-vous dans l'Ardenne belge. La puissance du prototype ex-LMP1 de l'équipe française a été réduite de 20 kW. Une baisse qui équivaut environ à 27 ch, portant de 585 à 557 ch la puissance du moteur Gibson utilisé par Alpine. La puissance de la Toyota GR010 Hybrid demeure à 587 ch et celle de la Glickenhaus 007 LMH à 604 ch.

Il s'agit du seul levier utilisé par le législateur pour influer le rapport de performance entre les trois protagonistes, puisque le poids minimum de chaque prototype n'a pas été modifié : 1070 kg pour Toyota, 1030 kg pour Glickenhaus et 952 kg pour Alpine. La quantité d'énergie allouée pour chaque relais reste également la même, à savoir 898 MJ pour Toyota, 910 MJ pour Glickenhaus et 797 MJ pour Alpine. L'activation des roues avant motrices sur la Toyota n'évolue pas non plus, autorisée à partir de 190 km/h sur le sec comme sur le mouillé.

Lors des 1000 Miles de Sebring, au mois de mars, Alpine avait signé la pole position et s'était imposé devant la Toyota #8 et la Glickenhaus #708.

Concernant la catégorie LMGTE Pro, un seul changement est à noter dans la BoP et vise la Porsche 919 RSR-19, qui perd deux litres de carburant embarqué par relais avec un réservoir qui passe de 102 à 100 litres. Le constructeur allemand avait triomphé à Sebring avec la #92, la voiture sœur terminant troisième pour encadrer sur le podium la seule Corvette C8.R engagée.

Les 6 Heures de Spa-Francorchamps auront lieu du 5 au 7 mai prochain, avec un plateau de 37 engagés. Il s'agira, comme très souvent, de la répétition générale avant les 24 Heures du Mans.