Alpine remporte les 1000 Miles de Sebring après plusieurs interruptions

La course prévue pour huit heures s'est terminée de manière décevante lorsque le mauvais temps s'est abattu sur la région dans la dernière heure. L'Alpine A480 LMP1 #36 – pilotée par Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrão – a dominé l'épreuve, devançant constamment les Hypercars de Toyota et Glickenhaus ainsi que les LMP2.

Après le premier drapeau rouge et une interruption de 30 minutes, le temps de réparer les barrières suite à l'énorme accident de José María López dans la Toyota GR010 Hybrid #7 au virage 15, la course est revenue a été relancée un peu plus de 3h40 de la fin. La Toyota #8 menait alors, mais elle a dû procéder à un arrêt d'urgence, pour éviter de tomber en panne de carburant, et a dû rentrer au stand au tour suivant pour un autre arrêt.

Alpine devançait donc d'un tour la seule Glickenhaus 007 LMH, la Toyota restante étant reléguée en troisième position. Cependant, au moment où le drapeau vert était agité, Briscoe dans la Glickenhaus a dépassé la Corvette GTE Pro trop tôt, ce qui lui a valu une pénalité.

Après un deuxième drapeau rouge pour des orages électriques dans la région, bien qu'aucune pluie ne soit tombée, la course devait reprendre pour un sprint de 36 minutes jusqu'à l'arrivée – mais avec de nouveaux risques de pluie. Le peloton se préparait à redémarrer lorsque de nouveaux éclairs ont été détectés à proximité. Le drapeau à damier a été agité à 14 minutes de l'arrivée lorsque le ciel s'est finalement ouvert.

Alpine a remporté sa première victoire dans l'ère Hypercar, devant la Toyota #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, et la Glickenhaus d'Olivier Pla, Romain Dumas et Ryan Briscoe.

En LMP2, l'Oreca #23 d'United Autosports, pilotée par Paul di Resta, Oliver Jarvis et Josh Pierson, s'est imposée dans la catégorie en prenant la quatrième place au classement général devant la première WRT de Robin Frijns, Sean Gelael et René Rast.

La Realteam by WRT de Ferdinand Habsburg, Norman Nato et Rui Andrade a perdu la troisième place après un pitstop d'urgence derrière la voiture de sécurité à la suite du deuxième drapeau rouge, mais s'est finalement vu attribuer la dernière place du podium LMP2 dans le cadre d'un ajustement des résultats.

Cela a rétrogradé Prema à la quatrième place pour ses débuts en LMP2 avec Robert Kubica, Louis Delétraz et Lorenzo Colombo au volant, devant les deux JOTA en cinquième et sixième position.

Porsche triomphe de Corvette en GTE Pro

La Porsche d'usine #92 de Kévin Estre et Michael Christensen, qui a dominé le week-end, a remporté la catégorie GTE Pro avec 1,4 seconde d'avance sur l'équipe Chevrolet Corvette.

Après une bataille passionnante entre les deux marques au cours des premières heures, pendant laquelle les deux 911 RSR-19 ont été pénalisées pour une infraction sur la ligne de départ, la voiture d'Estre a dépassé la seule Corvette C8.R peu après le restart suivant le premier drapeau rouge, au dernier virage.

La Porsche #91 de Gianmaria Bruni et Richard Lietz semblait prête à assurer le doublé, mais un écrou de roue arrière gauche récalcitrant a entravé sa progression. Elle a terminé troisième, à plus de neuf secondes de la Corvette de Nick Tandy et Tommy Milner.

Les deux 488 GTE Evo de Ferrari se classent quatrième et cinquième, la voiture #51 d'Alessandro Pier Guidi et James Calado devançant la #52 de Miguel Molina et Antonio Fuoco.

En GTE Am, Aston Martin s'est assuré les deux premières places, l'équipe NorthWest AMR de David Pittard, Nicki Thiim et Paul Dalla Lana s'imposant devant la TF Sport de Marco Sorensen, Ben Keating et Florian Latorre et la Porsche Team Project 1 #56.

1000 Miles de Sebring