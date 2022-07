Alpine réserve un baquet LMDh à Alonso pour son départ de la F1

Nul ne sait quand s'arrêtera la carrière de Fernando Alonso en Formule 1, les propos récents de Laurent Rossi laissant entendre qu'il sera encore à Enstone l'an prochain, mais une chose est sûre : dès qu'il quittera la catégorie reine du sport automobile, le pilote Alpine pourra rejoindre le WEC dans la catégorie Hypercar, avec la marque tricolore.

"Cela a toujours fait partie de la discussion, même l'an dernier quand nous discutions de la prolongation pour cette année", indique Laurent Rossi, PDG d'Alpine. "Nous avons parlé du fait que Fernando est une légende de la F1, mais aussi une légende du groupe Renault. Pour nous, il est LE champion."

"Il allait forcément avoir un baquet en LMDh le jour où il fera ce saut, il sera le bienvenu, c'est son équipe. Cela fait évidemment partie de la discussion. En fait, nous avons pris la décision [de lancer ce programme] en pensant aussi à lui en premier lieu."

Alonso sera forcément une recrue de choix pour le programme LMDh d'Alpine, qui sera lancé en 2024. Après tout, il a gagné les 24 Heures du Mans à deux reprises en autant de tentatives chez Toyota, en 2018 et en 2019, remportant au passage le Championnat du monde d'Endurance avec ses coéquipiers Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima.

L'Alpine LMP1 à Monza lors de la saison 2022 de WEC

Jusqu'à présent, Alpine fait appel à des habitués du WEC avec un trio actuellement composé de Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere, mais cela pourrait bien évoluer à l'avenir compte tenu du nombre de jeunes loups qui gravissent les échelons avec le soutien du constructeur – même s'il faut rappeler que deux prototypes seront engagés en LMDh, avec donc six pilotes en tout.

Alpine tente placer son réserviste Oscar Piastri en Formule 1 chez Williams et a également quatre protégés en formules de promotion : Jack Doohan, vice-champion FIA F3 en titre, et Olli Caldwell évoluent en F2, tandis que l'on retrouve en FIA F3 Victor Martins et Caio Collet, champion et vice-champion de Formule Renault Eurocup en 2020.

"Il y a plein d'options pour qu'ils patientent [avant la F1]", confirme Rossi. "Le poste de réserviste en fait évidemment partie. Le LMDh sera bientôt disponible. Nous pensons donc pouvoir mieux gérer ces jeunes pilotes que nous ne l'avons fait dans un passé très récent, où nous avions des talents à foison et pas assez de baquets. C'est ce que nous allons essayer de faire."

"Des talents à foison et pas assez de baquets" : Rossi fait probablement référence à Jack Aitken, Christian Lundgaard ou encore Zhou Guanyu, qui ont cherché un avenir ailleurs, faute d'opportunité chez Renault. Alpine sait donc à quel point il est important de ne pas laisser filer Piastri et ses pairs.