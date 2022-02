Alpine résigné à une autre saison "de compromis"

L'an passé, pour la première année en Championnat du monde d'Endurance de la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar, remplaçante du LMP1, Alpine et son partenaire Signatech sont venus gonfler les rangs en engageant un châssis Oreca précédemment connue sous le nom de Rebellion R13. Mais en raison d'une taille de réservoir plus modeste, la structure française a été reléguée au second plan tandis que Toyota a remporté toutes les épreuves du calendrier avec ses GR010 Hybrid spécialement conçues selon le règlement LMH.

En 2022, Alpine, Toyota et Glickenhaus accueillent un nouveau concurrent : Peugeot. La marque au lion fait son grand retour en Endurance avec deux 9X8, bien que celles-ci puissent manquer les premières courses de la saison. Par conséquent, avec l'arrivée imminente de Peugeot, Alpine pourrait avoir de grandes difficultés à se faire une place sur le podium, à moins que l'ACO, organisateur du WEC, ne se montre plus clément avec la Balance de Performance (BoP).

Philippe Sinault a toutefois affirmé que l'équipe française était consciente qu'elle serait sur la défensive dès qu'elle a accepté d'exploiter une LMP1 de génération précédente, avant de pouvoir construire sa propre LMDh pour la saison 2024.

"Nous connaissions [la situation] dès le début du projet", avait confié le directeur de l'équipe Alpine à Motorsport.com avant la finale de la saison 2021, disputée à Bahreïn. "Bien sûr, [2021 et 2022] sont des années de compromis et nous devons l'accepter – ça fait partie du jeu – pour nous préparer pour 2024 et le futur. Donc cela ne nous contrarie pas. Nous devons utiliser les outils qui sont à notre disposition [en 2021 et en 2022]."

Le match entre Alpine et Toyota a vite tourné à l'avantage du constructeur nippon en 2021

Étant donné que l'Alpine A480 se base sur un châssis Oreca lui-même en partie basé sur une LMP2, le modèle ne peut pas accueillir un réservoir suffisamment grand pour égaler les longs relais des Hypercar de Toyota. L'équipe tricolore est donc désavantagée et, comme ce fut le cas l'an passé, doit s'arrêter plus souvent au stand que son adversaire japonais pour parcourir la même distance.

Un réservoir agrandi a été installé avant les 24 Heures du Mans 2021 et Alpine est parvenu à récolter des gains plus significatifs en réglant ses problèmes de consommation de carburant avant la finale. Mais à Bahreïn, les relais français sont restés plus courts de deux tours face à ceux de Toyota. D'après Sinault, la capacité du réservoir de l'A480 ne peut augmenter davantage en raison de l'homologation actuelle du modèle. Une révision de la BoP pour ralentir les GR010 en 2022 pourrait permettre à Alpine de combler l'écart, mais ce n'est pas une route que le directeur souhaite emprunter.

"Je pense qu'au niveau de la capacité du réservoir, nous avons fait le maximum avant Le Mans, après cela nous devons obtenir quelque chose [de l'ACO et de la FIA]", avait-il ajouté. "Nous verrons, [l'A480] ne sera plus homologuée [si le réservoir est modifié]. Nous avons fait du bon travail et nous pouvons faire mieux avec [le motoriste] Gibson, un très, très bon partenaire. Nous avons beaucoup insisté sur la consommation avec eux."

"Aujourd'hui, il faut demander à Toyota de ralentir mais ce n'est pas juste. La BoP n'est pas mon aspect favori du championnat. Ce n'est pas juste de dire : 'Toyota, ralentissez s'il vous plaît'. C'est à nous de nous améliorer dans chaque domaine et la FIA et l'ACO sont toujours ouverts. Si nous trouvons quelque chose, nous pouvons leur demander si nous pouvons l'exploiter, donc c'est assez clair. Pour le moment, nous sommes toujours au maximum du potentiel de la voiture comme vous pouvez l'imaginer – avec les pneus, avec la consommation – et nous avons amélioré notre gestion du moteur."