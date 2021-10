Alpine a surconsommé à Bahreïn à cause de la chaleur

Si Alpine a donné le sentiment de ne jamais pouvoir menacer les deux Toyota lors des 6 Heures de Bahreïn, les circonstances n'ont pas franchement aidé le clan tricolore. Et, à l'heure du bilan de cette avant-dernière course de la saison, l'écart d'un tour avec la GR010 #7 victorieuse est finalement un moindre mal. Car les éléments n'ont pas vraiment été favorables à l'équipage de la #36 sur le circuit de Sakhir.

Certes, l'A480 a affiché un déficit de performance pure de l'ordre d'une seconde au tour tout au long du week-end, mais elle pouvait toutefois espérer mettre sous pression les Hypercars japonaises sur la longueur de l'épreuve. Toyota craignait d'ailleurs de souffrir d'une forte dégradation pneumatique – ce qui s'est produit pour la #8 – et devait confirmer définitivement en course avoir résolu ses problèmes de fiabilité avec son système de carburant.

Malheureusement pour Alpine, rien ne s'est passé comme prévu. Après un départ intéressant, Matthieu Vaxiviere a rapidement perdu le contact car le prototype tricolore n'était pas en mesure de délivrer toute sa puissance. "Malgré des premiers tours un peu compliqués, nous avons pu combler notre retard pour nous battre avec les Toyota jusqu’à ce souci avec la pédale d’accélérateur", explique le pilote français. "C’est un sujet que nous devons analyser afin de nous assurer qu’il ne se reproduise plus."

Le problème a été réglé après le premier relais, permettant à Alpine de se maintenir à une grosse quinzaine de secondes des leaders lorsque Nicolas Lapierre puis André Negrão ont pris le volant. Néanmoins, la mi-course a définitivement fait basculer le rapport de forces en faveur de Toyota. La faute à la fois à une surconsommation que l'équipe explique par la forte chaleur qui régnait à Sakhir, avec plus de 32°C dans l'air, et à un Full Course Yellow intervenu au pire des moments.

"Nous avons rivalisé avec les Toyota jusqu’à ces deux tournants à mi-course", confirme Philippe Sinault, directeur de l'équipe. "Nous avons d’abord surconsommé en raison de la chaleur, puis le premier Full Course Yellow nous coûte finalement cher comme nous venions de ravitailler contrairement à nos adversaires. Nous avons aussi souffert sur la fin avec des pneumatiques au comportement différent de nos simulations."

"Faire mieux que troisième" dans une semaine

Le doublé de Toyota à Bahreïn, qui rapproche Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López d'un deuxième titre mondial, assure également la marque nippone de la couronne au championnat constructeurs. Le clan Alpine admet sans mal la supériorité de son adversaire mais entend mettre les bouchées doubles pour faire mieux dès la semaine prochaine, lors d'une finale disputée sur huit heures, toujours à Bahreïn.

"Ce cinquième podium est un beau résultat dans un tel contexte", résume Philippe Sinault. "L’équipe s’est à nouveau montrée irréprochable en piste et dans les stands, tout comme la fiabilité à l’exception de ce léger souci de pédale d’accélérateur nous empêchant de bénéficier de toute notre puissance en début de course."

"Nos rivaux étaient clairement plus forts aujourd’hui et ils ont rendu une copie parfaite dans ces conditions extrêmes. Nous nous tournons désormais vers la semaine prochaine, où nous aurons à cœur de faire mieux que troisième. Nous avons beaucoup de travail à faire après cette course éprouvante pour les corps et les machines, mais nous serons extrêmement motivés pour finir notre saison sur une excellente note."

Les meilleurs moments en vidéo