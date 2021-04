Alpine et Toyota haussent le rythme aux essais de Spa

André Negrão a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres des 6 Heures de Spa-Francorchamps au volant de l'Alpine A480 #36 en 2'03"396, soit une amélioration de sept dixièmes de seconde par rapport au meilleur temps de la première séance, détenu par l'Oreca LMP2 #22 d'United Autosports.

Toyota a mené la première partie de la séance du vendredi matin grâce au temps de Brendon Hartley, 2'03"431, sur la GR010 Hybrid #8. Le pilote néo-zélandais a amélioré de plus d'une seconde la meilleure marque de la firme nippone, établie la veille. Negrão a repris le commandement à mi-séance. Il n'y a eu aucun autre changement en tête du classement.

United Autosports a conservé la tête de la catégorie LMP2. La structure a accusé un retard de plus de trois dixièmes sur la référence d'Alpine. L'Aurus #26 de G-Drive Racing, pilotée par Nyck de Vries, a également roulé sous la barre des 2'04. Avec un chrono de 2'03"979, l'ancien lauréat de la Formule 2 a pris la deuxième place de la catégorie LMP2 et la quatrième place du classement général.

Deux autres LMP2 suivent : l'Oreca #34 d'Alex Brundle (Inter Europol Competition) et l'Aurus #25 de Roberto Merhi (G-Drive Racing). La seconde Hypercar de Toyota s'est contentée du septième temps. La GR010 #7, auteur d'un tour en 2'04"717, a été la plus lente des trois voitures de la première catégorie. Enfin, trois autres Oreca LMP2 complètent le top 10 : la Team WRT #31, la High Class Racing #20 et la DragonSpeed USA #21.

Dominée par Porsche depuis le Prologue, la catégorie GTE Pro a vu un nouveau leader émerger ce matin. Ferrari s'est emparé de la tête avec James Calado. Le Britannique a signé le meilleur temps en 2'13"552 sur la 488 GTE Evo #51. Toutefois, cette marque n'a pas atteint le temps de Porsche dans la première séance d'essais libres. La 911 RSR #91 de Gianmaria Bruni a occupé la deuxième position, à deux dixièmes, suivi de Daniel Serra sur la Ferrari #52. L'unique Corvette C8.R a de nouveau fermé la marche.

Dans la catégorie GTE Am, Jaxon Evans a réalisé le meilleur temps en 2'14"170s sur la Porsche #77 de Dempsey-Proton Racing. Giancarlo Fisichella, au volant de la Ferrari #54 d'AF Corse, s'est classé deuxième. Matteo Cressoni et la Ferrari #60 d'Iron Lynx ont complété le top 3.

Les 6 Heures de Spa s'élanceront samedi 1er mai à 13h30, après les essais et les qualifications prévus jeudi et vendredi. Toutes les séances sont à suivre en direct sur Motorsport.tv.

6 Heures de Spa - Essais Libres 2

