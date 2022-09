Le retard d'Alpine sur Toyota à Fuji déçoit Lapierre

Pour la première visite du WEC au Japon depuis 2019, les deux Toyota GR010 Hybrid étaient un cran au-dessus de la concurrence, terminant deux tours devant l'Alpine A480-Gibson partagée par Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere.

La LMP1 d'Alpine a été particulièrement affectée par la BoP, ce qui avait conduit Negrão à conclure après les essais du vendredi que l'équipe n'avait aucun espoir de pouvoir rivaliser avec Toyota et que la troisième place serait un résultat satisfaisant dans ces circonstances.

Bien que cet objectif ait été atteint, malgré une lutte précoce avec Peugeot, Lapierre n'a pas pu cacher sa frustration face à l'impuissance d'Alpine à défier Toyota, même de loin, dans ce qui s'est avéré une rare course sans neutralisation. "Nous nous attendions à ce résultat, mais ce n'est pas l'écart que nous espérions. Nous sommes un peu déçus d'être si loin", a déclaré le Français à Motorsport.com. "Deux tours, c'est beaucoup pour une course de six heures."

"Nous n'avons pas eu grand-chose à faire en termes de stratégie parce qu'il ne s'est rien passé [au niveau des Safety Cars] et nous étions beaucoup plus courts en carburant que Toyota, donc il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour nous. Nous avons juste essayé de survivre et de limiter les dégâts pour le championnat."

Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere après les 6H de Fuji

Le directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon, a reconnu que l'avance de deux tours sur Alpine à la fin de la course dépassait les attentes de la marque. Cependant, il a déclaré que le rythme réel de l'Alpine et de la Peugeot 9X8, qui a été retardée par des problèmes de fuite d'huile sur les deux voitures, était plus impressionnant qu'il n'y paraissait sur le papier.

"Le BoP gère la performance pure, et dans ce sens, toutes les voitures étaient assez proches les unes des autres", a déclaré Vasselon. "Deux tours, c'est plus que ce que nous attendions. Mais nos pilotes étaient beaucoup plus réguliers dans le trafic et beaucoup plus réguliers sur les pneus. L'autre chose que nous avons fait, c'est de nous assurer de faire un arrêt de moins, ce que nous avions prévu dès le début. Nous avons fait en sorte de faire six relais exactement et cela a payé aussi."

La troisième place d'Alpine signifie que Lapierre, Negrão et Vaxiviere vont aborder la finale de la saison à Bahreïn en novembre à égalité de points avec les pilotes Toyota Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa en tête du classement. Lapierre a qualifié Toyota de "favori" pour la course de huit heures mais a juré de se battre jusqu'au bout malgré la déception de Fuji.

"Bahreïn est un circuit qui conviendra à Toyota car il y a beaucoup de longues lignes droites, mais c'est encore ouvert", a déclaré le Tricolore. "Tant que nous avons encore une chance, nous donnerons tout. Nous savons que Toyota est le favori, comme ils l'ont été pendant toute la saison, mais nous avons une chance, nous sommes à égalité de points, donc nous allons essayer de nous battre pour ça."