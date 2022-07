Lotterer de retour en Endurance : "C'est là d'où je viens"

Triple vainqueur de l'épreuve, André Lotterer n'a plus pris le départ des 24 Heures du Mans depuis 2019. L'an prochain, à 41 ans, il renouera avec la Sarthe puisqu'il a intégré le groupe de pilotes officiels choisis par Porsche pour son programme LMDh avec la 963. L'expérience de l'Allemand sera précieuse, lui qui compte 11 participations, dont sept avec Audi et une avec Porsche en 2017.

Depuis l'arrêt du programme Porsche LMP1 il y a cinq ans, André Lotterer a trouvé refuge en Formule E, toujours avec le constructeur allemand. La marque a choisi de faire appel à lui pour son retour avec un prototype dans la lutte pour le classement général l'an prochain en WEC et au Mans, ce qui le contraindra à mettre de côté la discipline 100% électrique. Il espère toutefois y rester impliqué d'une manière ou d'une autre.

Interrogé par Motorsport.com sur son retour programmé en Endurance, André Lotterer ne cache évidemment pas son enthousiasme. "C'est là d'où je viens, et quand Audi a arrêté, j'ai rejoint Porsche, ce qui a toujours été un de mes rêves, et on a été proches de gagner ensemble en 2017. Mais on ne l'a pas fait", souligne-t-il. En tête le dimanche peu avant midi, l'équipage que formait André Lotterer avec Neel Jani et Nick Tandy avait été contraint à l'abandon par un problème technique.

L'édition 2017 reste un crève-cœur pour André Lotterer...

Porsche aux 24 Heures du Mans, c'est quelque chose de tout à fait unique. André Lotterer

"Maintenant, l'opportunité est à nouveau là", poursuit-il. "On a discuté quand c'est devenu une option et on a décidé conjointement de le faire ensemble. C'est vraiment chouette d'avoir de nouveau cette opportunité. Porsche aux 24 Heures du Mans, c'est quelque chose de tout à fait unique, et je suis motivé pour relever une nouvelle fois le défi."

"Mais on cherche aussi toujours à voir comment mon implication en Formule E peut continuer. Car compte tenu de l'expérience que j'ai avec l'équipe, j'aimerais les soutenir autant que possible, pour que ce soit la meilleure équipe possible. Donc je ne veux pas complètement passer à autre chose et laisser la Formule E complètement derrière moi."

Neuvième du championnat avant le double E-Prix de New York ce week-end, André Lotterer demeure pleinement concentré sur la fin de saison de Porsche, qui a chuté au cinquième rang du classement des équipes. Viendra ensuite le temps de trouver une nouvelle forme d'implication dans la discipline. "Oui, nous verrons bien. On est concentrés sur un championnat actuellement", conclut-il. "C'est suffisamment chargé, mais on a le temps de voir comment trouver une manière de soutenir l'équipe et Porsche de manière plus générale."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge