Anthony Davidson annonce sa retraite

Encore un week-end de course, et Anthony Davidson raccrochera son casque. À 42 ans, le pilote britannique a décidé de mettre un terme à sa carrière de pilote de course à l'issue de la saison de FIA WEC. Il disputera donc la semaine prochaine, à l'occasion des 8 Heures de Bahreïn, sa dernière épreuve en Endurance, discipline où il a rencontré de nombreux succès pendant plus de dix ans.

"Il en reste une, et j'ai décidé que ce sera aussi ma dernière course en tant que pilote professionnel", a annoncé Anthony Davison ce dimanche matin, au lendemain des 6 Heures de Bahreïn. "Ce fut un parcours incroyable et inoubliable, et je remercie tous ceux qui y ont participé."

Le natif de Hemel Empstead, en Angleterre, a fait carrière en Endurance après être passé par la Formule 1. Déjà au départ des 24 Heures du Mans en 2003 en GT, il a ensuite mis la discipline entre parenthèses pour se consacrer à la monoplace, avant de revenir dans la Sarthe avec Aston Martin en 2009. Il a ensuite intégré le programme de Peugeot Sport avec la 908, avant de rejoindre Toyota à la création du WEC en 2012.

Pendant six ans, Anthony Davidson a été l'un des piliers de l'engagement du constructeur japonais en LMP1, avec lequel il a couru successivement au volant de la TS030 Hybrid, de la TS040 Hybrid et de la TS050 Hybrid. Sous les couleurs de l'équipe nippone, il a décroché le titre mondial en 2014, terminant également à deux reprises sur le podium au Mans sans parvenir à décrocher la timbale.

Non conservé par Toyota après la saison 2017, il a continué à courir en LMP2 avec DragonSpeed puis Jota Sport, équipe avec laquelle il participe encore au WEC cette année.

En Formule 1, Anthony Davidson a pris le départ de 24 Grands Prix. Il a fait ses débuts avec Minardi en Hongrie lors de la saison 2002, puis a fait une pige en 2005 chez BAR-Honda. L'année 2007 constitue sa seule saison complète, à laquelle il a pris part avec Super Aguri, ainsi qu'aux quatre premières courses de la saison 2008. Il n'a jamais inscrit le moindre point en catégorie reine, où son meilleur résultat est une 11e place en qualifications comme en course.