Anthony Davidson n'exclut pas une victoire d'une GT à Spa !

Les 6 Heures de Spa, dont les premiers essais se tiennent ce jeudi, s'annoncent très ouvertes, entre des Hypercars moins puissantes et plus lourdes que les LMP1 de la saison passée et des LMP2 grandement bridées pour essayer de maintenir l'écart entre les deux catégories. Les LMP2 se sont néanmoins montrées plus performantes que les Toyota dans le Prologue du début de semaine sur le circuit belge, mais l'ACO a exclu tout rééquilibrage des performances avant la course.

La pluie pourrait venir troubler un peu plus ce premier week-end de la saison du WEC et avec des Hypercars et des LMP2 en difficulté, Anthony Davidson pense qu'il n'est pas impossible que la victoire au général revienne à une GTE. "Il semble qu'on va avoir une météo variable, et on a vu l'an dernier que les GTE étaient parfois plus rapides que les LMP2 sous la pluie, parce qu'elles ont plus de grip mécanique", a expliqué le pilote de l'Oreca #38 de Jota à Motorsport.com.

"S'il pleut, une GTE pourrait gagner la course au général, comme à Petit Le Mans il y a quelques années [en 2015 en IMSA, une Porsche battant les DPi] ! Je ne serais pas surpris que les Hypercars gagnent en performance si ça reste sec, mais à ce stade il semble que ça ne sera pas le cas."

Plusieurs accrochages ont été vus entre prototypes LMP2 et voitures des catégories GTE pendant les essais de lundi et mardi et selon Anthony Davidson, ils sont dus à la baisse de performances des LMP2, qui ont gagné 20 kg et surtout perdu 65 chevaux avec les changements imposés durant l'intersaison. Le Britannique estime que la différence ne se fait plus en ligne droite et que les pilotes du LMP2 doivent tenter des dépassement dans des virages rapides, ce qui augmente les risques.

"Les GTE ont plus de grip mécanique, mais même avec le kit aéro pour Le Mans, nous avons beaucoup plus d'appuis, donc la vitesse à laquelle on se rapproche dans des virages comme Blanchimont ou l'Eau Rouge est effrayante. Je pense que c'est pour ça qu'on a vu plus d'accidents, parce que les LMP2 savent qu'ils doivent doubler et profiter de leur vitesse dans les portions rapides, c'est plus dur qu'avant de les doubler en ligne droite."

"On a vu beaucoup d'accidents cette semaine, parce que les pilotes essaient de s'adapter aux nouvelles vitesses de pointe, et tout le monde est un peu perturbé, en revenant sur un circuit qu'on connaît bien mais avec des dépassements et une façon de les anticiper qui ont changé."

Propos recueillis par Gary Watkins, Rachit Thukral et Jamie Klein

