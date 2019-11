Après des débuts en fanfare en WEC avec une victoire en LMP2 dès leur première sortie en championnat du monde à Silverstone en septembre, le COOL Racing a décroché une bonne cinquième place dans la catégorie en octobre à Fuji, au Japon, première étape « exotique » et lointaine pour l’équipe suisse.

Après l’épreuve nippone, Nicolas Lapierre, Antonin Borga et Alexandre Coigny ont conclu leur saison en European Le Mans Series au Portugal, à Portimao. Une fin de campagne décevante avec un accrochage en course qui a ruiné leurs espoirs de podiums. "C’est vrai que c’est frustrant de terminer comme cela, mais on ne peut pas se montrer mécontents du bilan final", explique Antonin Borga à Motorsport.com. "Avant le début de la saison, on aurait été contents de terminer à cette position. Nous avons dû prendre nos marques en début de saison puis il y a eu cette troisième place à Barcelone, puis la deuxième place à Spa. Nous pouvons être satisfaits."

Lire aussi: Un test productif pour Lucas Légeret en LMP2 à Portimao

"Par ailleurs, maintenant que la saison ELMS est terminée, nous pouvons nous concentrer pleinement sur le WEC, et ce jusqu’au mois d’avril où le championnat européen reprendra."

En effet, l’heure est déjà venue pour la troisième étape du WEC. C’est cette fois en Chine qu’Antonin Borga et les siens se retrouvent ce week-end pour poursuivre leur aventure, qui les mènera aux 24 Heures du Mans en juin prochain.

"C’est bizarre de se dire que nous sommes allés au Portugal entre le Japon et la Chine", continue le Genevois. "Mais tout s’enchaîne très vite, nous n’avons pas le temps de souffler. Nous découvrons la Chine, comme nous avons découvert le Japon, et comme nous découvrirons tous les pays hors Europe que le WEC visite cette saison."

#42 Cool Racing Oreca 07, Antonin Borga Photo de: JEP / Motorsport Images

"Malgré tout, nous sommes rodés, nous sommes prêts. A Fuji, tout était bien en place, nous étions bien organisé, il ne manquait pas un boulon. Nicolas [Lapierre], avec son expérience, nous a dit que l’équipe s’en sortait très bien, comme si elle avait toujours effectué ce genre de déplacement à l’autre bout de la planète."

Nicolas Lapierre, justement, guidera ses équipiers suisses Antonin Borga et Alexandre Coigny ce week-end à Shanghai, ces derniers s’apprêtant à avaler un maximum de kilomètres lors des trois séances d’essais libres pour prendre leurs marques sur le circuit.

"Alex et moi ne connaissons pas le tracé", conclut Antonin Borga. "Mais nous disposons de trois séances libres pour l’apprendre, c’est plutôt bien, d'autant que Nico nous laissera rouler au maximum durant les essais. Nous allons avancer pas à pas, monter en régime au fil du week-end, et il n’y a pas de raison que cela ne se passe pas bien ce week-end !"