Aston Martin suspend son programme Hypercar pour Le Mans

Moins d'un an après l'annonce fracassante de son engagement au plus haut niveau de l'Endurance, Aston Martin a fait machine arrière. De l'eau a coulé sous les ponts depuis la conférence de presse qui s'était déroulée dans l'antre du circuit des 24 Heures du Mans. Plus d'eau que prévu... En juin 2019, en marge de la présentation du futur règlement Hypercar, le constructeur britannique avait scellé son arrivée dans la catégorie amenée à remplacer le LMP1 à partir de la saison 2020-2021 du WEC. Le programme devait s'articuler autour de la Valkyrie, en dérivant la machine conçue par Adrian Newey et Red Bull Advanced Technologies afin de l'adapter à la réglementation sportive. Il n'en sera rien.

Aston Martin a annoncé la suppression du programme Hypercar, que l'on pourra donc qualifier de mort-né. L'arrivée de Lawrence Stroll à la tête de la marque est passée par-là et les orientations ont changé. En investissant près de 600 millions d'euros – avec un consortium d'investisseurs –, l'homme d'affaires a non seulement mis la main sur 20% des parts d'Aston Martin, mais a surtout sauvé la marque d'une situation économique qui devenait délicate.

Si Lawrence Stroll s'est mué en recours salvateur, cela ne se fait toutefois pas sans une profonde réflexion liée aux activités d'Aston Martin. En scellant l'accord d'investissement, le Canadien a également mis en place un partenariat qui fera de l'écurie Racing Point – dont il est également propriétaire – l'incarnation officielle du constructeur en Formule 1, et ce pour dix ans sous le nom on ne peut plus clair d'Aston Martin F1 Team. Le tout avec des objectifs ambitieux et très élevés.

Dans ces conditions, le programme pensé pour le Championnat du monde d'Endurance et les 24 Heures du Mans ne trouve pas grâce dans l'immédiat aux yeux du nouvel actionnariat, qui veut prendre le temps d'en évaluer l'intérêt. Pas question de courir trop de lièvres à la fois, et c'est l'engagement au Mans qui en paie le prix. D'autant que s'est ajoutée une autre inconnue, qu'est la future réglementation LMDh, née du rapprochement entre l'ACO et l'IMSA. Celle-ci va également changer la donne et des détails supplémentaires à son sujet sont attendus lors du rendez-vous de Sebring le mois prochain.

Ambition "intacte" mais évaluation nécessaire

Ce mercredi, Aston Martin a officialisé sa décision en indiquant que la Valkyrie ne serait pas engagée en 2020-2021, ni en WEC ni même aux 24 Heures du Mans. Le constructeur évoque une "interruption" et un "report du développement" tout en se disant "ouvert à travailler avec les deux organisations afin de trouver une voie appropriée pour toute participation future". En revanche, le programme GTE avec la Vantage est maintenu.

"Avec un changement aussi important qui se produit en Endurance, la décision d'interrompre notre engagement en Hypercar WEC nous donne le temps nécessaire pour évaluer calmement la situation de la catégorie la plus élevée de la discipline, ainsi que notre place au sein de celle-ci", précise David King, vice-président d'Aston Martin Racing.

La nouvelle est en tout cas un coup dur pour le WEC à court terme puisque Aston Martin devait faire son entrée dans la catégorie Le Mans Hypercar dès septembre prochain. À l'heure actuelle, seule la présence de Toyota avec son hypercar semble donc assurée, tandis que Glickenhaus et ByKolles ont réaffirmé plusieurs fois leur intérêt mais laissent de nombreuses questions en suspens. Peugeot a prévu de rejoindre les rangs du championnat mais pas avant l'horizon 2022.

"L'ambition d'Aston Martin de concourir pour la victoire au général des 24 Heures du Mans demeure intacte, mais il est juste de réévaluer notre position à la lumière du changement significatif qui intervient et que nous n'avions pas anticipé lorsque nous nous sommes engagés l'année dernière", précise Andy Palmer, président du groupe Aston Martin Lagonda. "Nous avions engagé l'Aston Martin Valkyrie en WEC et au Mans avec la compréhension que nous serions en concurrence avec des autos similaires et des constructeurs partageant les mêmes idées. La situation a changé, et il est logique que nous fassions une pause pour réévaluer nos options."

