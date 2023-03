La BoP Hypercar déjà définie pour les 24 Heures du Mans

Les officiels du FIA WEC ont publié la première Balance de Performance (BoP) de l'année pour la catégorie Hypercar. Elle sera en vigueur pour l'ouverture du championnat à Sebring la semaine prochaine, et jusqu'aux 24 Heures du Mans en juin prochain. Deux versions ont été annoncées : l'une spécifique aux 1000 Miles de Sebring, l'autre pour les trois manches européennes à Portimão, Spa-Francorchamps et au Mans.

L'intention est désormais de ne plus modifier aussi souvent cette BoP que l'an passé, tout en conservant la possibilité d'ajuster l'équilibre entre les deux types de prototypes (LMH et LMDh) en fonction des données récoltées en piste au cours des deux premières épreuves du championnat. Le document de la BoP publié par la Commission Endurance de la FIA précise ainsi qu'il est valable "jusqu'à nouvel ordre". Le poids minimal et la puissance de chaque voiture est défini, tout comme l'allocation de puissance et d'énergie.

À Sebring, la Toyota GR010 Hybrid roulera à 1062 kg (elle avait atteint 1071 kg à Monza en 2022), soit 5 kg de plus que la Ferrari 499P et 13 kg de plus que la Peugeot 9X8, ses deux concurrentes techniquement les plus proches. La Porsche 963 LMDh affichera 1048 kg sur la balance, 10 de plus que la Cadillac V-Series.R. Concernant les Hypercars non hybrides, la Glickenhaus 007 LMH et la Vanwall Vandervell 680 rouleront au poids minimum établi par le règlement, soit 1030 kg.

La Vanwall Vandervell fera cette année ses débuts en WEC.

La BoP définit également la vitesse à partir de laquelle les LMH équipées d'un système hybride sur l'essieu avant pourront activer celui-ci. Toyota et Ferrari pourront y recourir à partir de 190 km/h (que la piste soit sèche ou mouillée). Peugeot pourra utiliser l'hybride à partir de 150 km/h, ce qui s'explique par l'utilisation sur la 9X8 de roues et de pneus aux dimensions différentes.

À partir de la manche de Portimão, et après avoir visité un circuit de Sebring aux caractéristiques singulières, le poids et la puissance des prototypes évolueront. La Porsche 963 deviendra alors la voiture la plus lourde de la catégorie (1045 kg) et les LMH bénéficieront d'un allègement considérable tout en voyant leur puissance réduite. Les seuils d'activation de l'hybride resteront inchangés.

La BoP Hypercar pour les 4 premières courses



Voiture Sebring (Poids, puissance) Portimão, Spa, Le Mans

(Poids, puissance) Toyota GR010 HYBRID (LMH) 1062 kg, 517 kW 1043 kg, 512 kW Ferrari 499P (LMH) 1057 kg, 515 kW 1040 kg, 509 kW Peugeot 9X8 (LMH) 1049 kg, 518 kW 1042 kg, 516 kW Glickenhaus-Pipo 007 (LMH) 1030 kg, 520 kW 1030 kg, 520 kW Vanwall Vandervell 680 (LMH) 1030 kg, 511 kW 1030 kg, 512 kW Porsche 963 (LMDh) 1048 kg, 517 kW 1045 kg, 516 kW Cadillac V-Series.R (LMDh) 1038 kg, 513 kW 1035 kg, 513 kW