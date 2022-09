La BoP profite à Toyota et Peugeot pour Fuji

La BoP des 6 Heures de Fuji, qui auront lieu en fin de semaine, a été dévoilée par les organisateurs. Elle était très attendue, après les débuts de Peugeot en WEC au mois de juillet à Monza. La FIA a décidé d'une réduction de poids qui profitera à la fois à la Toyota GR010 Hybrid et à la Peugeot 9X8, qui perdent toutes les deux 18 kg et pourront ainsi rouler avec un poids minimum fixé respectivement à 1053 kg et 1061 kg.

Il s'agit du seul changement concernant les deux Hypercar, en l'absence programmée de Glickenhaus pour cette manche asiatique. En revanche, le rapport de force avec le prototype ex-LMP1 d'Alpine sera modifié par ce critère puisque l'A480 voit son poids minimum inchangé (952 kg), mais également par une réduction de puissance qui touchera le moteur Gibson de l'écurie française. Celle-ci se chiffre à 29 kW, soit environ 39 ch de moins. Ainsi, la monture de Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrão, victorieux à Monza pour la deuxième fois cette saison, disposera d'une puissance maximale de 399 kW (535 ch), soit son plus bas niveau depuis le début du championnat.

La puissance allouée à Peugeot et Toyota sera la même qu'en Italie, soit 513 kW (688 ch) pour la GR010 Hybrid et 515 kW (691 ch) pour la 9X8. Par ailleurs, l'allocation d'énergie pour chaque relais a été réduite en conséquence pour l'Alpine, qui devra utiliser seulement 752 MJ entre deux ravitaillements, contre 795 à Monza.

Du mieux pour Porsche en GTE

En ce qui concerne la catégorie LMGTE Pro, l'unique Corvette C8.R engagée dans le championnat, qui s'est imposée début juillet à Monza, subira une hausse de poids de 10 kg à Fuji, soit 1265 kg sur la balance contre 1255 auparavant.

Les deux Porsche 911 RSR pourront quant à elles profiter d'une réduction de 5 kg de leur poids minimum (1264 contre 1259 auparavant) mais aussi d'un plus grand diamètre du restricteur, qui gagne 4 mm. La capacité du réservoir est par ailleurs augmentée de deux litres. Dans le même temps, la BoP des Ferrari 488 GTE Evo demeure inchangée, à l'exception d'une réduction de trois litres pour le réservoir.