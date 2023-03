Cadillac répond à Toyota au premier jour du Prologue

Samedi, la première journée du Prologue du WEC à Sebring a permis à Toyota puis Cadillac de se distinguer. Il faut évidemment rester très prudent à la simple lecture des chronos des deux séances d'essais organisées sur la piste floridienne, et ce n'est que la semaine prochaine en ouverture du championnat que les masques commenceront réellement à tomber.

La première séance s'est conclue par un doublé Toyota, avec le meilleur chrono établi par José María López en 1'48"208 au volant de la n°7, 85 millièmes de seconde tout juste devant la voiture sœur aux mains de Ryo Hirakawa. L'unique Cadillac engagée à l'année en WEC a pris la troisième place avec un passage en 1'49"253 de Richard Westbrook.

Derrière, on a retrouvé un mano à mano entre les Porsche et les Ferrari, Frédéric Makowiecki signant un 1'49"650 au volant de la première 963 et Alessandro Pier Guidi un 1'49"724 sur la plus rapide des 499P. Peugeot a placé ses 9X8 aux huitième et neuvième places, en 1'50"700 pour la plus performante. Dixième, Olivier Pla a tourné en 1'52"247 avec l'unique Glickenhaus, à peine deux dixièmes de mieux que Tom Dillmann sur la Vanwall Vandervell.

Lors de cette matinée, Toyota a bouclé le plus de tours avec un total de 134 boucles pour ses deux GR010 Hybrid contre 123 pour les deux Porsche, 121 pour les deux Peugeot et 109 pour les Ferrari. La Cadillac solitaire en a totalisé 44.

Peugeot très discret derrière Ferrari et Porsche

La Toyota GR010 devant la Porsche 963 à Sebring.

La séance de samedi après-midi a vu Cadillac se porter au sommet de la feuille des temps malgré un chrono un peu moins rapide que la référence matinale, puisque Earl Bamber a coupé la ligne en 1'48"429. C'était suffisant pour faire mieux que Sébastien Buemi, passé en 1'48"443 avec la Toyota n°8. José María López a de nouveau été le plus en vue sur la Toyota n°7, classée troisième en 1'48"553.

Derrière ce trio de tête qui a confirmé sa forme de la première séance, Ferrari a pris le dessus sur Porsche en quatrième et cinquième position, mais à bonne distance des leaders : en 1'49"402 pour Antonio Fuoco et en 1'49"573 pour Antonio Giovinazzi. Les deux prototypes italiens ont devancé les deux Porsche LMDh de Frédéric Makowiecki (1'49"657) et Laurens Vanthoor.

Peugeot a une nouvelle fois été discret avec les huitième et neuvième places, Nico Müller établissant la meilleure marque du Lion en 1'51"035, à 2"6 de la Cadillac de tête, et Mikkel Jensen bouclant son tour le plus rapide en 1'51"767. La 9X8 frappée du n°93 a perdu du temps de piste en raison d'un accrochage entre Jean-Éric Vergne à son volant et l'Oreca LMP2 de Vector Sport pilotée par Ryan Cullen.

Glickenhaus et Vanwall ont une nouvelle fois fermé la marche de la catégorie Hypercar, Olivier Pla devançant Esteban Guerrieri de sept dixièmes, en 1'52"203.

Ce dimanche, deux nouvelles séances d'essais sont programmées pour la deuxième journée du Prologue.

Les chronos complets de la première séance

Les chronos complets de la deuxième séance