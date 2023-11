La Cadillac prend la tête en EL3, les Toyota discrètes

Après deux séances menées par les Toyota, la hiérarchie a évolué lors de la dernière séance d'essais sur le circuit de Sakhir. Antonio Fuoco a rapidement placé la Ferrari #50 en tête du classement, avant d'être battu par Alex Lynn, aligné dans la Cadillac.

Même si ce chrono était plus de deux secondes plus lent que celui réalisé par Kamui Kobayashi dans la Toyota #8 en EL2, dans des conditions plus fraîches, aucun pilote n'est venu menacer la première place de la Cadillac dans la dernière partie de la séance. La Ferrari #50 est restée deuxième devant la Porsche Proton, pilotée par Gianmaria Bruni.

La Ferrari #51, qui conserve une petite chance de titre, a pris la quatrième place grâce à Alessandro Pier Guidi, devant la mieux placée des Peugeot, la #94 de Nico Müller, et les deux Porsche officielles, la #6 et la #5.

En tête des deux séances disputées jeudi, les Toyota n'ont pas visé la performance pure et son restées à plus de deux secondes des meilleurs temps. La #8, la mieux placée dans la course au titre, a terminée au huitième rang grâce à un chrono de Brendon Hartley devant la #7 de José María López, qui avait pourtant fait un tête-à-queue en tout début de séance. La seconde Peugeot n'a pris que la 11e place.

Chez Vanwall, Esteban Guerrieri a vu sa portière s'ouvrir et il a regagné son garage dans la foulée, même s'il avait réussi à la refermer. Le prototype a roulé à cinq secondes du meilleur temps.

En LMP2, la première place est revenue à l'Oreca United Autosports #23 de Tom Blomqvist tandis qu'en GTE Am, Matteo Cairoli a positionné la Porsche Project 1 AO en tête.

8H de Bahreïn - Essais Libres 3