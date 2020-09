Le WEC dévoile son calendrier pour la saison 2021

Crise du coronavirus oblige, les calendriers sportifs ont été bouleversés en 2020 et cela aura également des répercussions l'an prochain pour le Championnat du monde d'Endurance. La nouvelle avait déjà été annoncée, le WEC va ainsi repasser en 2021 sur un format suivant l'année civile, et non sur un modèle "hivernal".

La saison 2021 verra l'entrée en lice de la nouvelle génération LMH (Le Mans Hypercar), pour laquelle Toyota est engagé, tout comme ByKolles et Glickenhaus. Les actuelles LMP2 non hybrides seront encore acceptées grâce à l'instauration d'une BoP, et c'est ce qu'a choisi Alpine pour participer à la prochaine campagne.

La saison s'ouvrira par des tests officiels à Sebring au mois de mars, en amont d'une épreuve des 1000 Miles. Le WEC insiste sur le fait que la situation dépendra des conditions sanitaires et de la possibilité ou non de se rendre aux États-Unis. Si tel n'était pas le cas, un plan de repli en Europe est d'ores et déjà dans les cartons.

Les 6 Heures de Spa-Francorchamps demeurent la répétition générale de la classique mancelle au mois de mai, tandis que le WEC se rendra, après Le Mans, à Monza en juillet, Fuji en septembre et Bahreïn en novembre.

"Nous sommes restés à l’écoute de nos constructeurs, de nos équipes et de nos partenaires, et avons répondu avec un calendrier comprenant moins de courses que par le passé, afin de leur donner tout le temps de faire face à la crise économique actuelle", explique Gérard Neveu, directeur général du WEC. "Nous le réviserons à la hausse dans l’avenir, quand la situation sanitaire et l’économie nous le permettront – nous l’espérons à partir de 2022. Ce calendrier tient également compte de notre feuille de route logistique, et celui-ci offre à nos équipes la proposition la plus efficace en termes de coûts."

Calendrier 2021 du WEC