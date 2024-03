Ce que l'on sait du nouveau fonctionnement de la BoP en WEC et au Mans

Alors que se déroulent ce week-end les 1812 KM du Qatar pour ouvrir la saison 2024 du WEC, on en sait davantage sur le fonctionnement de la BoP (Balance de Performance) qui régit la catégorie Hypercar. Dans le paddock de Losail, l'Automobile Club de l'Ouest a rappelé les fondements de ce système et ses évolutions par rapport à 2023.

"Ce que la BoP ne fera pas, c'est compenser le manque d'optimisation en course : les choix de pneus, la forme des pilotes, les décisions stratégiques", explique d'emblée Thierry Bouvet, directeur compétition de l'ACO. "On veut laisser ça aux équipes. On veut les laisser courir."

Ainsi, une fenêtre de performance est définie, à l'intérieur de laquelle doivent se trouver les LMH et LMDh engagés dans la catégorie. La BoP est ensuite ajustée pour y faire entrer tout prototype qui ne s'y trouverait pas, dans un sens ou dans l'autre. Les calculs se basent sur les données de la voiture la plus rapide de chaque constructeur, récoltées après avoir analysé "un nombre de tours impressionnant". Puis une mise en corrélation est faite avec des outils de simulation afin d'établir une moyenne autour de laquelle la fenêtre est fixée.

L'amplitude de cette fenêtre est toutefois inconnue et Thierry Bouvet refuse de l'indiquer, mais il précise toutefois qu'il "ne s'agira pas de deux secondes". "On a analysé les données de l'an dernier, et il y a des différences entre deux voitures identiques d'un même constructeur, et il ne serait pas raisonnable de penser que l'on peut faire mieux que ça", ajoute-t-il. "On doit détourner un petit peu l'attention de la BoP, l'idée est d'interférer le moins possible."

Dans ce processus, il est néanmoins plus simple d'intervenir lorsqu'un prototype se situe au-dessus de la fenêtre de performance plutôt qu'en dessous. "Quand on aura une voiture plus rapide, on aura une tendance à réagir rapidement, mais si une voiture est plus lente, on agira doucement", admet Thierry Bouvet.

Cette année, une BoP sera publiée par le législateur lors de chaque épreuve du WEC, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle sera systématiquement modifiée, et les spécificités de chaque piste seront prises en considération. Ainsi une BoP spécifique sera établie pour les 24 Heures du Mans en juin prochain, en raison des caractéristiques singulières du circuit de la Sarthe.

En 2024, le fonctionnement de la BoP va également tenir compte des quantités de carburant embarquées et des réglages aérodynamiques utilisés par les deux plateformes techniques, LMH et LMDh. Surtout, une nouvelle variable d'ajustement va faire son apparition, baptisée "power gain". Pas encore utilisée pour la manche de Losail mais testée sur certains prototypes lors du Prologue, elle permet d'ajuster la puissance disponible selon que l'on soit en dessous et au-dessus des 210 km/h. De la sorte, une recherche d'équilibre est possible entre accélération et vitesse de pointe selon les voitures.

"Cela nous donne un outil supplémentaire pour ajuster les voitures, et par conséquent on peut avoir moins de différences au niveau du poids", détaille Thierry Bouvet, qui rappelle que sans ça, "si l'on ajoute de la puissance parce que la voiture a plus de traînée, il faut ajouter plus de poids".

Rappelons enfin que la BoP ne peut pas être commentée publiquement par les concurrents, conformément à l'article 6.3.1 du Règlement Sportif du FIA WEC qui énonce : "Les constructeurs, concurrents, pilotes et toutes les personnes ou entités associées à leurs engagements ne devront pas chercher à influencer l'établissement de la BoP ni en commenter les résultats, notamment par le biais de déclarations publiques, des médias et des réseaux sociaux".

Propos recueillis par Gary Watkins