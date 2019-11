La course s’annonçait bien pour le COOL Racing, avec Antonin Borga parti de la pole position, et solidement accroché à la deuxième place lors du premier relais. Mais rapidement, le Genevois était contraint de stopper son effort.

En effet, en raison d’un problème électronique sur l’Oreca 07, la télémétrie n’était pas active, et la direction de course obligeait Antonin Borga à rentrer au stand pour réparation. L’arrêt s’éternisait alors que les membres du COOL Racing tentait de trouver et résoudre la panne, sans succès toutefois.

Si Borga cédait son siège à Alexandre Coigny, ce dernier n’était finalement jamais en mesure de reprendre la piste, l’Oreca Gibson du COOL Racing ne ressortant jamais des stands, alors que l’équipage, également composé de Nicolas Lapierre qui aurait dû prendre le volant en fin de course, n’était pas classé.