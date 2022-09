Da Costa : Un baquet dans la Porsche Jota serait "logique"

António Félix da Costa fait partie de l'équipe Jota en catégorie LMP2 du WEC depuis la saison 2019-20, et partage actuellement l'Oreca 07 #38 de l'écurie britannique avec Will Stevens et Roberto Gonzalez. Jota a déjà annoncé son intention de passer dans la catégorie Hypercar l'année prochaine avec une Porsche 963 LMDh cliente, sans toutefois confirmer ses pilotes.

Mais le fait que Da Costa rejoigne l'équipe d'usine de Porsche en Formule E pour la campagne 2023 semble faire de lui un candidat de premier plan pour piloter l'une des deux voitures clientes du constructeur allemand prévues en WEC l'année prochaine.

Lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il serait logique qu'il participe au programme Hypercar de Jota, étant donné ses liens avec Porsche, Da Costa a répondu : "Tout à fait logique ! Quand Jota a annoncé qu'il allait faire courir une Porsche, tout le monde a supposé que c'était en train de se faire, mais ce n'est pas encore fait ; il y a quelques éléments qui doivent être harmonisés, en termes de calendrier."

"Nous devons attendre un peu plus longtemps, mais il y a une intention de ma part et de la part de Jota de continuer. Nous sommes ensemble depuis quatre ans maintenant, et avec moi qui rejoins Porsche [en FE] et eux qui rejoignent Porsche, ce serait triste pour moi d'être à la maison et de ne faire que lire les nouvelles à ce sujet ! Mon intention est d'être là, ce n'est pas fait, mais nous travaillons dans ce sens."

Da Costa, Stevens et Gonzalez ont construit une solide avance au classement LMP2 avant la finale de la saison à Bahreïn, après avoir notamment terminé à la deuxième place de la dernière course en date à Fuji ce mois-ci.

Le Portugais a tenu à souligner la satisfaction que serait pour lui le fait de garnir sa collection de titres mondiaux – après avoir déjà remporté le titre FE en 2019-20 pour DS Techeetah – aux côtés de Gonzalez, 46 ans, pilote silver.

"Les règles sont ce qu'elles sont et nous faisons au mieux avec ce que nous avons", a déclaré Da Costa. "Mais Roberto est un vrai Silver et ce n'est pas facile pour lui de courir contre ces gamins qui viennent de F3 et qui sont presque aussi rapides que moi ! J'ai essayé de gagner ce championnat, j'en ai été proche à plusieurs reprises, et ce serait fantastique d'y arriver."

"J'ai toujours rêvé de gagner la FE et le WEC la même année, mais quand j'ai été titré en FE, j'ai fini deuxième du WEC et [cette année] je ne suis pas arrivé à remporter la FE et nous avons une chance de gagner celui-ci. Ce ne sera toujours pas l'année où je ferai les deux en même temps, mais cocher cette case sur la liste serait incroyable."