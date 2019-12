De Vries sur les tablettes de Toyota pour un baquet en Hypercar

Le directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon, a indiqué qu'il suivait de près le pilote néerlandais, engagé en WEC avec le Racing Team Nederland (RTN) en LMP2 depuis 2018, avant qu'il soit placé chez le constructeur japonais pour participer aux rookie tests de Bahreïn, le week-end dernier. "Nous avons clairement suivi ce qu'il faisait en F2 et en LMP2", a déclaré le technicien français à Motorsport.com. "C'est pourquoi nous étions heureux d'apprendre qu'il effectuerait le test avec nous."

Quand il lui a été demandé si un baquet pouvait se libérer au sein des équipages de Toyota, Vasselon a répondu : "C'est une autre question, pour l'instant il n'y a aucun baquet qui est immédiatement disponible." En tout cas, il n'imagine pas que Mercedes s'oppose à ce que De Vries pilote pour une autre marque dans la catégorie reine du Championnat du monde d'Endurance : "S'il n'était pas disponible, je ne pense pas qu'il serait sur la liste du WEC. Ça n'aurait pas de sens de donner ce genre d'opportunité à un pilote qui est déjà engagé pour l'avenir."

De Vries souhaite de son côté poursuivre l'aventure en Endurance, en plus de son implication en FE, jusqu'à la fin de la campagne actuelle avec RTN. "J'apprécie le WEC et je pense que ça convient à mon approche", a déclaré le pilote de 24 ans à Motorsport.com. "Le programme FE avec Mercedes est ma priorité, mais mon espoir est de continuer le WEC en plus tant qu'il n'y a pas trop de clashs [au calendrier]."

Quand l'intérêt de Toyota est évoqué, il lance : "Je ne sais pas jusqu'à quel point ils me suivent, mais je suis heureux que ce soit le cas. Il y a toujours un désir de gagner des courses." Le Néerlandais a parlé de "bonne journée" au moment de revenir sur son roulage au volant de la TS050 Hybrid ce dimanche, tout en ajoutant : "J'ai effectué beaucoup de tours et accumulé pas mal d'expérience dans une voiture très intéressante."

De Vries a signé son meilleur temps de la journée en 1'44"561, juste une demi-seconde sous la marque du pilote Toyota, Kenta Yamashita. Les deux hommes découvraient le pilotage d'une LMP1 mais le Japonais avait à sa disposition deux trains de pneus Michelin neufs contre un seul pour le Néerlandais.

Avec Gary Watkins