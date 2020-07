De Vries rejoint Toyota et participera aux essais de l'Hypercar

Champion de Formule 2 en titre et pilote Mercedes en Formule E, Nyck de Vries rejoint Toyota en WEC pour y occuper un rôle de pilote d'essais et de réserve. Il remplace Thomas Laurent pour les trois dernières épreuves de la saison 2019-2020, après avoir participé à une séance d'essais au volant de la TS050 Hybrid LMP1 à Bahreïn en décembre dernier.

De Vries sera à la disposition de Toyota pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps, les 24 Heures du Mans et la dernière épreuve du championnat à Sakhir, tout en continuant à courir en LMP2 sous les couleurs du Racing Team Nederland. En parallèle, il participera au développement de la nouvelle Toyota Le Mans Hypercar que le constructeur japonais prépare pour la saison 2021. Les essais de cette nouvelle auto devraient débuter en octobre. En attendant, De Vries va participer à trois journées d'essais au volant de la TS050 Hybrid cette semaine sur le circuit Paul Ricard.

Les essais que Toyota va lancer mardi dans le sud de la France constitueront la première occasion de rouler avec la version à faible appui de la TS050 Hybrid cette saison. Il s'agit de la configuration aérodynamique qui sera utilisée à Spa au mois d'août puis aux 24 Heures du Mans en septembre.

"Piloter la TS050 Hybrid à Bahreïn était une expérience fantastique", confie De Vries. "À l'époque, je me disais que c'était peut-être une occasion unique, alors c'est génial de savoir que je vais piloter à nouveau cette voiture, et encore plus enthousiasmant de penser à la fin de l'année lorsque nous commencerons à tester la nouvelle voiture LMH."

Toyota compte aussi dans ses rangs un second pilote de réserve, Kenta Yamashita, qui court en LMP2 avec l'équipe High Class Racing. Selon toute vraisemblance, les équipages Toyota demeureront inchangés en 2021 avec les six pilotes actuellement engagés en WEC : José María López, Kamui Kobayashi, Mike Conway, Brendon Hartley, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi.

Avec Gary Watkins et Filip Cleeren

