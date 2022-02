Dumas et Pla feront la saison 2022 avec Glickenhaus

Romain Dumas et Olivier Pla devraient mener l'intégralité de la campagne de Glickenhaus en WEC au volant de la 007 LMH engagée à plein temps par le constructeur américain cette année. Les deux Français devraient figurer au départ de chacune des six manches de la saison 2022. Directeur du programme WEC de Glickenhaus, Luca Ciancetti a indiqué à Motorsport.com que "Romain et Oli feront probablement toute la saison", alors que la liste des engagés pour les 1000 Miles de Sebring a été publiée ce mardi.

Cependant, l'équipe engagée en Hypercar ne prendra de décision définitive quant à ses équipages qu'une fois qu'elle saura si sa seconde auto est acceptée pour les 24 Heures du Mans en juin prochain. "Rien n'est décidé à 100% et rien ne le sera avant de voir la liste des engagés pour les 24 Heures du Mans", a confirmé Luca Ciancetti. "Tout ce que l'on peut dire, c'est que nous avons conservé six de nos pilotes de l'an dernier, ceux qui ont piloté au Mans."

Luca Ciancetti a ajouté qu'il était vraisemblable que Pipo Derani soit le troisième homme aligné aux côtés de Romain Dumas et Olivier Pla à bord de la #708 à Spa. Le week-end du 18 mars, le Brésilien sera en revanche engagé en IMSA pour les 12 Heures de Sebring avec Cadillac, et c'est donc Ryan Briscoe qui est attendu pour compléter l'équipage.

Si la deuxième Glickenhaus est invitée aux 24 Heures du Mans, elle devrait donc être confiée à Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Franck Mailleux. Les deux équipages seraient alors répartis totalement différemment par rapport à l'édition 2021. En revanche, la présence d'une deuxième Hypercar à Spa-Francorchamps le 7 mai n'est pas envisagée car Richard Westbrook et Franck Mailleux seront retenus en Allemagne pour les deux courses qualificatives des 24 Heures du Nürburgring.

La publication ce mardi de la liste des engagés pour Sebring en WEC confirme par ailleurs les derniers mouvements annoncés hier en LMP2, avec la finalisation des équipages du Team WRT et l'arrivée de Sébastien Ogier chez Richard Mille Racing. Une seule place est encore non attribuée dans cette catégorie, au sein de l'équipe G-Drive Racing.

Enfin, seul le nom d'André Negrão apparaît pour le moment chez Alpine en Hypercar.

La liste des engagés pour les 1000 Miles de Sebring est disponible en cliquant ici.

Propos recueillis par Gary Watkins

