EL1 - Rebellion mène les premiers essais à Austin

Avec 8°C dans l'air dans la première heure, le week-end a débuté fraîchement sur le Circuit des Amériques, où le WEC a rendez-vous pour un programme condensé sur deux jours. La première des deux manches américaines de la saison vient en effet supplanter celle initialement prévue à Interlagos au début du mois. Avant les qualifications en fin de journée, les concurrents disposent de deux séances libres de deux heures pour se régler. Le tout avec un plateau LMP1 réduit à sa plus simple expression : en l'absence des Ginetta, le combat se restreint à un duel entre les deux Toyota, avec pour seul trublion la Rebellion #1. Rappelons d'ailleurs le rapport de force entre ces trois autos avec le handicap de performance établi en fonction du classement du championnat.

Voiture Pilotes Handicap Rebellion #1 B. Senna, G. Menezes, N. Nato +0"550 au tour Toyota #8 S. Buemi, K. Nakajima, B. Hartley +2"210 au tour Toyota #7 M. Conway, K. Kobayashi, J. López +2"770 au tour



Pour ce qui est des chronos, c'est Rebellion qui a pris la main sur cette séance qui reste encore peu représentative pour tirer des conclusions, avec un passage en 1'49"957 de Gustavo Menezes. Ce temps est actuellement à plus de cinq secondes de celui de la pole position 2017, lors de la dernière visite du WEC à Austin. La R-13 a devancé de moins de deux dixièmes la Toyota #8, qui est la moins ralentie ce week-end.

On constate surtout pour le moment des écarts très resserrés avec les plus rapides du LMP2, puisque United Autosports place son Oreca 07 à moins d'une seconde, tout comme le Jackie Chan DC Racing et Alpine, quatrième et cinquième du général au terme de ces EL1. Du côté de la Toyota #7, leader du championnat, on n'est pas allé chercher le chrono et la TS050 Hybrid pointe au neuvième rang, à 2"5 du meilleur temps.

La séance a été marquée par une seule neutralisation Full Course Yellow, provoquée par le Racing Team Nederland lorsque Giedo van der Garde a perdu une roue.

En LMGTE Pro, c'est la première apparition en WEC de la nouvelle Corvette C8.R, qui a débuté en compétition le mois dernier à l'occasion des 24 Heures de Daytona. la machine américaine est pour le moment très en retrait, dans une catégorie où Aston Martin a pris la main avec la #97 devant les deux Ferrari AF Corse. La Porsche #92 du Dempsey-Proton Racing a signé le meilleur chrono du LMGTE Am.

Une deuxième séance d'essais libres aura lieu de 19h45 à 21h45, avant la séance de qualifications qui débutera à 00h40 (heure française).