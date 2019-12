EL1 - Ginetta et Rebellion en tête des premiers essais

Malgré une petite dizaine de tours parcourus seulement, la Ginetta #5 a réalisé le meilleur chrono de la première séance d'essais libres à Bahreïn, où se déroule ce week-end la quatrième manche de la saison. Avec un passage en 1'44"791, le prototype britannique a fait mieux que la Rebellion R13 sur laquelle elle affiche pas moins de 2"1 d'avance, laissant augurer des programmes évidemment très différents d'une équipe à l'autre. C'est Ben Hanley qui a fixé le temps de référence en début de séance, avant que l'auto ne reste longtemps bloquée au stand.

Derrière ce duo de tête, on retrouve les deux Toyota à plus de 2"5, la #8 devant la #7. On le sait, très souvent le constructeur japonais consacre le premier roulage du week-end à des longs relais et à une recherche limitée de la performance sur un tour. Les deux machines japonaises ont en revanche limé le bitume avec une quarantaine de tours couverts chacune. La Ginetta #6 ferme la marche de la catégorie LMP1.

Il convient de rappeler avant cette manche la situation concernant les handicaps de performance, qui touchent différemment les deux Toyota puisque la #7 est un peu plus ralentie que la #8. Cet équilibrage est également favorable à Ginetta, puisque Rebellion paye dans une moindre mesure le prix de sa victoire le mois dernier à Shanghai.

Dans les rangs du LMP2, le meilleur temps revient à United Autosports en 1'48"273 devant le Cool Racing et le Racing Team Nederland. Alpine prend la quatrième place.

Porsche a dominé cette première séance en LMGTE Pro, plaçant la 911 RSR #91 devant la #92 avec une référence en 1'57"388. Les deux machines allemandes sont suivies par les deux Ferrari AF Corse. L'Aston Martin TF Sport a signé le meilleur temps de la catégorie LMGTE Am.

8 Heures de Bahreïn - Essais Libres 1