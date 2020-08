EL1 - Rebellion et ByKolles devant Toyota

Norman Nato a réalisé le meilleur temps avec un 2'02"469 fixé au début de la séance de 90 minutes à bord de la R-13-Gibson de Rebellion qu'il partage avec Bruno Senna et Gustavo Menezes. Cela lui a donné une avance d'un peu plus d'une seconde sur l'ENSO CLM-Gibson P1/01 de l'équipe ByKolles, à bord de laquelle Oliver Webb a réalisé un temps de 2'03"515.

La meilleure des Toyota TS050 Hybrides a été la #7, qui est la plus pénalisée par le système de handicap introduit pour le LMP1 dans le cadre du WEC 2019/20. Mike Conway a inscrit un chrono de 2'03"632 pour finir à quelques dixièmes du 2'03"824 de Kazuki Nakajima dans la voiture jumelle.

Lire aussi : L'Argentine disparaît du calendrier 2020 du WorldSBK

Le déficit de 1,1 seconde de la Toyota leader de sa catégorie par rapport à la Rébellion est nettement inférieur à l'écart de près de deux secondes de handicap qu'elle affiche pour la sixième manche du WEC. Les Toyota #7 et #8 sont pénalisées de 3,52 s et 3,08 s respectivement, alors que la Rébellion a un handicap de 1,58 s. ByKolles est obligé d'appliquer la même pénalité que la Rébellion car elle fait ses débuts en Championnat du monde.

Toyota lance la version Le Mans de la nouvelle configuration aérodynamique à nez haut introduite sur la TS050 cette année, alors que la Rébellion est en version à forte appui. La CLM de l'équipe ByKolles dispose d'une version révisée de sa carrosserie Le Mans pour cette course.

Vous pourrez suivre cette course sur Motorsport.tv, avec qualifications et course visibles ICI. Pas disponible aux USA/Canada.

6 Heures de Spa - Essais Libres 1

Related video