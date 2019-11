EL1 - Rebellion devant Ginetta, Toyota très discret

La troisième manche du WEC a lieu ce week-end à Shanghai, avec une donne de départ qui a évolué depuis la course de Fuji le mois dernier en LMP1. Les deux Toyota se retrouvant ex-aequo au classement du championnat, elles pourront cette fois-ci se battre à armes égales, tandis qu'elles sont un peu plus ralenties encore par rapport à la concurrence.

Success Handicap pour Shanghai

Voiture Pilotes Handicap Ginetta #6 C. Robertson, M. Simpson, G. Smith Ginetta #5 J. King, B. Hanley, E. Orudzhev +0"650 au tour Rebellion #1 B. Senna, G. Menezes, N. Nato +0"890 au tour Toyota #8 S. Buemi, K. Nakajima, B. Hartley +2"740 au tour Toyota #7 M. Conway, K. Kobayashi, J. López +2"740 au tour

Dans ce contexte, ce rendez-vous chinois pourrait représenter la meilleure opportunité possible pour les LMP1 privés, et plus particulièrement Rebellion. D'autant plus qu'il faut avoir en tête la durée de la course, qui comme à Silverstone en ouverture de la saison ne sera que de quatre heures. L'autre facteur qui peut favoriser ces autos n'est autre que la configuration du circuit, avec des lignes droites qui leur permettront d'exploiter une vitesse de pointe bien supérieure à celle des TS050 Hybrid.

Ce vendredi matin, les 90 premières minutes d'essais libres se sont déroulées sous le soleil et sur piste sèche, dans des conditions représentatives de la suite d'un week-end pour lequel les prévisions sont au beau fixe. Le seul hic à noter dans les rangs du LMP1 concerne la Ginetta #5, qui a le moins roulé du plateau avec une dizaine de boucles au compteur suite à des problèmes de pression de carburant. Ce qui n'a toutefois pas empêché le proto britannique de longtemps pointer en tête, à la faveur d'un tour en 1'49"183 réalisé à son volant par Ben Hanley, devançant l'autre G60-LT-P1 de 51 petits millièmes.

Néanmoins, en toute fin de séance, l'unique Rebellion R13 a haussé ostensiblement le rythme, Gustavo Menezes coupant la ligne avec un chrono de 1'48"761 qui a mis tout le monde d'accord au terme de ce premier galop d'essais. Les Toyota débutent le week-end discrètement, avec le quatrième chrono pour la #7, à 1"324 du meilleur temps, et le sixième pour la voiture sœur puisque la plus rapide des LMP2 est venue s'intercaler. Il s'agit de l'Oreca du Cool Racing, leader de sa catégorie en 1'50"338 devant le Racing Team Nederland et United Autosports.

Du côté du LMGTE Pro, Porsche débute le week-end en tête avec la #91 du duo Bruni-Lietz, devant l'Aston Martin #95 et la Ferrari AF Corse #51. Le meilleur chrono du LMGTE Am a été réalisé par la Porsche #56 du Team Project 1.

4 Heures de Shanghai - Essais Libres 1