EL2 - Au tour de Ginetta, Toyota reprend du poil de la bête

Le beau temps perdure à Shanghai, où le soleil se fait même remarquer sur un circuit que l'on a tant l'habitude de voir plongé dans la brume. Si les premiers essais libres ont confirmé les difficultés que va rencontrer Toyota à rivaliser avec les teams privés sur un tour, en raison du handicap de performance accentué pour cette manche, le constructeur japonais a tout de même repris du poil de la bête lors de la deuxième séance.

D'entrée, les chronos ont été plus rapides qu'en EL1, avec notamment un passage de Kazuki Nakajima en 1'48"188 à bord de la Toyota #8. Une bonne demi-heure plus tard, c'est la Ginetta #6 qui est venue se hisser en tête de la hiérarchie grâce à Charlie Robertson, en 1'48"127. En revanche la voiture sœur, qui avait déjà peu roulé ce matin suite à des problèmes de pression de carburant, a de nouveau connu un temps de piste limité.

Sur cette manche qui pourrait bien être la plus serrée de la saison, compte tenu des différents facteurs décrits dès les EL1, la tendance à un peloton de LMP1 très compact se confirme. Outre l'écart de 61 millièmes qui sépare la Ginetta de la Toyota, Rebellion prend la troisième place à 0"161 après avoir signé le meilleur temps de la première séance. La Toyota #7 et la Ginetta #5 suivent à 0"852 et 1"551. C'est tout de même un petit événement, puisque c'est la première fois depuis les 6 Heures de Fuji en 2017 qu'une Toyota ne pointe pas au sommet de la feuille des temps un vendredi soir !

La vitesse de pointe des prototypes privés n'est pas la seule à faire des ravages à Shanghai, puisque c'est aussi le cas des meilleurs en LMP2, avec des chronos qui restent finalement plus proches que jamais de ceux de l'élite. Ainsi, le Cool Racing confirme son bon début de week-end avec un tour en 1'49"754, soit à 1"627 du meilleur temps absolu ! United Autosports et High Class Racing complètent le tiercé de tête du LMP2.

Du côté du LMGTE Pro, c'est la Ferrari AF Corse #71 qui a pris la main avec une demi-seconde d'avance sur l'Aston Martin #97 et la deuxième auto du constructeur britannique, frappée du #95. C'est de nouveau une Porsche qui occupe la tête du LMGTE Am, mais c'est cette fois-ci la 911 RSR #77 du Dempsey-Proton Racing.

Une troisième séance d'essais libres aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, avant la séance de qualifications qui débutera samedi matin à 7 heures (heure française).

