EL2 - Rebellion prend la main à Bahreïn

Après une première séance d'essais très calme et que l'on devinait très peu représentative de la suite du week-end, le rythme a considérablement augmenté cet après-midi à Bahreïn. Si l'on est allé plus vite, la hiérarchie a elle aussi évolué mais n'a pas pour autant permis aux Toyota, fortement touchées par le handicap de performance, de reprendre la main.

Ainsi, c'est la Rebellion qui a pris les commandes avec un passage en 1'42"471, devançant la Ginetta #5 qui avait été la plus rapide ce matin de 1"4. Suivent ensuite les deux Toyota d'usine, qui pointent à 1"7 et 2"2. Plus à la peine, la deuxième Ginetta se retrouve derrière le leader LMP2, mais elle a peu tourné avec seulement huit boucles à son actif.

Un peloton LMP2 qui est emmené par le Jackie Chan DC Racing avec un chrono de 1'46"147. La deuxième place de la catégorie revient au G-Drive Racing, concurrent de l'ELMS qui est invité sur cette manche. High Class Racing complète le tiercé de tête devant l'Alpine.

Du côté du LMGTE Pro, c'est au tour d'Aston Martin de succéder à Porsche aux manettes de la catégorie avec un doublé des Vantage, la plus rapide ayant coupé la ligne en 1'55"696. La Porsche #92 est troisième, alors que le meilleur temps du LMGTE Am revient au Team Project 1.

Une troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu vendredi matin, avant la séance de qualifications à partir de 14h40.

8 Heures de Bahreïn - Essais Libres 2