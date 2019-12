EL3 - Au tour de Toyota à Bahreïn, indécision pour les qualifs

Constituant la dernière opportunité d'ajuster les mécaniques et les hommes avant les qualifications et la course, la troisième séance d'essais libres a offert un troisième leader en autant de séances ce week-end à Bahreïn. Après Ginetta jeudi matin puis Rebellion jeudi soir, c'est au tour de Toyota d'émerger en tête de la hiérarchie, dans des conditions toutefois différentes de celles dans lesquelles auront lieu les débats.

La Toyota #8 a été la plus rapide de l'ultime heure de roulage, en 1'44"285, mais ce rythme est en-dessous de celui constaté jeudi soir. L'explication se trouve dans l'humidité qui résidait encore sur la piste, après des averses nocturnes. La première TS050 Hybrid devance la Ginetta #5 d'un dixième, quand les autres concurrents ont affiché un rythme plus mesuré. À tel point que ce sont trois prototypes LMP2 que l'on retrouve aux troisième, quatrième et cinquième places, avec un passage en 1'45"970 pour l'Oreca de United Autosports, devant celle du Jackie Chan DC Racing et celle de Jota.

Sixième, la deuxième Ginetta pointe son nez devant la Rebellion, qui a moins roulé que ses concurrents. La Toyota #7, qui est l'auto la plus pénalisée ce week-end par le système de handicap de performance, est huitième du classement matinal à 2"9 du chrono de référence.

À l'issue de la première journée d'essais hier, Ginetta a confirmé ses ambitions déjà affichées avant de rejoindre Bahreïn. Le Team LNT souhaite tout faire pour décrocher cet après-midi la pole position, sur un tracé qui convient bien à la G60-LT-P1 et où Rebellion souffre également d'un handicap de performance consécutif à sa victoire à Shanghai.

Dans les rangs du LMGTE Pro, c'est également un troisième larron qui apparaît en tête ce vendredi, avec la Ferrari AF Corse #71, dont le meilleur temps est de 1'56"095. Suivent l'Aston Martin #95 et la voiture sœur de l'équipe italienne. En LMGTE Am, le chrono le plus rapide est revenu à la Porsche du Gulf Racing.

8 Heures de Bahreïn - Essais Libres 3