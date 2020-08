Le WEC travaille sur un calendrier 2021 de six courses

La FIA, l'Automobile Club de l'Ouest et les dirigeants du FIA WEC ont conscience qu'il faudra réduire la voilure en 2021 en matière de calendrier, alors que la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar fera enfin son apparition. L'objectif est d'organiser six épreuves durant l'année, contre huit auparavant.

"L'année prochaine, en WEC nous devrions avoir environ six courses, dont les 24 Heures du Mans. Pour un championnat, c'est le minimum", a confirmé Jean Todt, président de la FIA, en marge des 6 Heures de Spa-Francorchamps le week-end dernier. Le règlement énonce en effet qu'il faut au moins six épreuves inscrites au calendrier en WEC, parmi lesquelles figure la classique mancelle.

Cette réduction du calendrier vise à sécuriser les coûts, alors que la crise sanitaire a secoué le monde et que les sports mécaniques n'y ont pas échappé. "Actuellement nous avons le virus, et nous devons réduire les coûts pour tout le monde, l'objectif est d'avoir six courses", a également insisté Pierre Fillon, président de l'ACO.

"Nous essayons d'adapter le calendrier à la situation économique et mondiale", a précisé Gérard Neveu, directeur général du FIA WEC. "Suite à nos échanges avec les constructeurs et les équipes, il était clair et logique que nous devions réduire le nombre de courses. Il y a un nombre [d'épreuves] en-dessous duquel nous n'irons pas, et un autre au-dessus duquel nous n'irons pas car ce serait trop onéreux dans la situation actuelle."

Ces propos confirment la tendance qui se dessine depuis le mois d'avril dernier. En pleine crise du coronavirus, Gérard Neveu avait clairement fait savoir qu'il serait "fou et arrogant" d'envisager le maintien d'un calendrier trop chargé. Reste désormais à définir le programme, puisque l'intention est toujours de visiter trois continents, conformément à ce que prévoient les statuts FIA pour l'organisation d'un Championnat du monde.

La difficulté provient toutefois du manque de visibilité et d'anticipation en raison de l'évolution de la crise sanitaire et des différentes restrictions mises en place d'un pays à l'autre. "Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le calendrier, car nous n'avons pas la visibilité", a rappelé Gérard Neveu. "Le projet pour le moment est d'aller à Sebring, cette intention n'est pas remise en question. Mais si vous nous demandez si nous sommes prêts à y aller demain, c'est impossible compte tenu de la situation actuelle."

Propos recueillis par Gary Watkins