Farfus rejoint Aston Martin pour la fin de saison du WEC

Augusto Farfus, qui a disputé avec BMW les deux éditions des 24 Heures du Mans impliquées par la Super Saison 2018/19 du WEC, va retrouver cette année la classique mancelle avec Aston Martin : il pilotera la voiture d'usine engagée par le constructeur britannique en GTE Am lors des trois dernières épreuves de la saison 2019/20, y compris lors du passage en Sarthe. Le Brésilien a été recruté par le propriétaire, Paul Dalla Lana.

Dès le mois prochain, Farfus partagera l'Aston Martin Vantage GTE #98 avec Dalla Lana et Ross Gunn à Spa, puis il courra au Mans lors de l'épreuve décalée aux 19 et 20 septembre, et enfin il prendra part à la finale du championnat à Bahreïn, en novembre. Il remplace Darren Turner, engagé de longue date avec Aston Martin Racing et qui va désormais se concentrer sur le développement de la Valkyrie jusqu'à la fin de l'année. Aston précise que Turner, triple vainqueur au Mans dans la catégorie, fera son retour à plein temps en 2021.

Sa participation à l'épreuve du Mans sera la cinquième de la carrière de Farfus. Il prendra également part à la deuxième manche d'ELMS à Spa le 9 août, une semaine avant l'épreuve WEC prévue sur le circuit belge, aux côtés de Paul Dalla Lana et cette fois de Mathias Lauda, déjà au volant de la voiture #98 en WEC entre 2015 et 2018/19.

"Je suis ami avec Augusto depuis longtemps et cela fait un moment que nous voulions courir ensemble, mais ce n'est que maintenant qu'une pause dans son programme nous permet de le faire", explique Paul Dalla Lana. John Gaw, directeur général d'Aston Martin Racing, ajoute : "Paul a choisi de recruter Augusto Farfus pour courir avec lui et nous sommes impatients de l'accueillir dans l'équipe."

Dalla Lana, qui participera à la manche ELMS du Paul Ricard le 19 juillet avec Gunn et Lauda, poursuit : "Courir en piste m'a vraiment manqué et c'est très excitant d'avoir l'opportunité d'accumuler des kilomètres de compétition supplémentaires en ELMS. C'est un défi difficile et les courses sont suffisamment longues pour tester nos compétences et nos systèmes alors que nous préparons notre retour en WEC."