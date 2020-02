Ferrari gagne en appel et récupère sa victoire de Shanghai

Après avoir fait appel auprès de la FIA, Ferrari a finalement récupéré sa victoire dans la catégorie LMGTE Pro lors des 4 Heures de Shanghai. En novembre dernier, James Calado et Alessandro Pier Guidi avaient franchi la ligne d'arrivée en tête mais avaient ensuite été disqualifiés suite à une infraction technique relevée lors des vérifications. La garde au sol de la Ferrari 488 GTE #51 ne respectait pas la hauteur minimale requise, fixée à 50 mm par le règlement.

À l'époque, le rapport des commissaires indiquait que l'équipe estimait qu'il s'agissait de la conséquence d'un contact avec un autre concurrent. Cependant, aucun dégât visible n'avait permis de confirmer cette thèse et les officiels avaient considéré qu'il n'existait "pas d'explication acceptable", sanctionnant ainsi le concurrent. La Porsche de Michael Christensen et Kévin Estre avait donc été déclarée vainqueur.

Lire aussi : Rebellion met fin à tout engagement en sport automobile

Ferrari avait pris la décision de faire appel et une audience a eu lieu à Paris, au siège de la FIA, le 28 janvier dernier. Les conclusions de cette audience ont été rendues ce jeudi : elles annulent la décision des commissaires et rétablissent AF Corse dans son droit, redonnant la victoire à l'équipage #51. Ce verdict permet notamment à Calado et Pier Guidi de se remettre en selle dans la course au titre en LMGTE Pro, les deux hommes reprenant la deuxième place du classement général derrière les pilotes Aston Martin, Nicki Thiim et Marco Sørensen.

La cinquième manche de la saison 2019-2020 du WEC aura lieu dans dix jours sur le Circuit des Amériques, à Austin.

