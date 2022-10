Ferrari révèle la date de présentation de son Hypercar

Le grand retour de Ferrari au sommet de l'Endurance mondiale et aux 24 Heures du Mans sera évidemment l'un des événements de la saison 2023 en sport automobile. Les premières images du nouveau bolide des équipes de Maranello ont été dévoilées début juillet lors d'un roulage organisé à Fiorano mais également en septembre à l'occasion d'une sortie à Portimão.

Ces deux fois, la LMH arborait une robe "camouflage" empêchant de nettement distinguer ses particularités. À ce jour, son nom et ses spécifications techniques ne sont pas connus, notamment côté motorisation. Toutefois, le dense programme d'essais a lui bel et bien été lancé.

Il ne va désormais pas falloir attendre très longtemps pour avoir une partie des réponses à ces questions puisque Ferrari a indiqué ce mercredi que son Hypercar serait présentée le 30 octobre prochain, à l'occasion des Finali Mondiali, grand-messe de fin de saison du constructeur italien, qui se tiendront cette année à Imola, du 25 au 31 octobre. Plus exactement, c'est le "Ferrari Show" qui aura l'honneur d'être le théâtre de la présentation du prototype.

Pour le moment, le line-up de pilotes qui seront engagés par le Cheval cabré à partir de l'année prochaine n'est pas connu. Ferrari compte malgré tout s'appuyer sur ses pensionnaires du GT, parmi lesquels Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Andrea Bertolini et Davide Rigon, qui ont déjà participé aux essais.

Dans les grandes lignes, les LMH sont des Hypercars dont le châssis est conçu librement, dont la cylindrée du moteur thermique est également à la discrétion des constructeurs et qui peuvent utiliser un système hybride sur l'essieu avant. Leur poids minimum est de 1030 kg, leur puissance maximale de 500 kW et elles utilisent des pneus Michelin. Les LMH s'opposent aux LMDh, dont le châssis est construit par des fournisseurs homologués et qui sont équipées d'un système hybride standard sur l'essieu arrière.



Les programmes des constructeurs en WEC

LMH Châssis Moteur Hybride 4x4 Arrivée Champ. Toyota GR010 Hybrid Toyota Toyota V6 bi-turbo Oui Oui 2021 WEC Glickenhaus 007 LMH Glickenhaus Pipo V8 bi-turbo Non Non 2021 WEC Peugeot 9X8 Peugeot Peugeot V6 bi-turbo Oui Oui 2022 WEC Ferrari Ferrari Inconnu Oui Oui 2023 WEC Vanwall LMH Vanwall Gibson V8 Non Non Inconnue Inconnu

LMDh Châssis Moteur Hybride 4x4 Arrivée Champ. Porsche 963 Multimatic Porsche V8 bi-turbo Oui Non 2023 (2022 ?) WEC

IMSA Cadillac Dallara Cadillac V8 Oui Non 2023 IMSA WEC BMW M Hybrid V8 Dallara BMW V8 turbo Oui Non 2023 2024 IMSA WEC Acura AXR-06 Oreca HPD

V6 bi-turbo Oui Non 2023 IMSA Lamborghini Ligier Lamborghini V8 bi-turbo Oui Non 2024 WEC IMSA Alpine Oreca Inconnu Oui Non 2024 WEC Audi Multimatic Inconnu Oui Non Suspendue Inconnu