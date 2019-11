Ferrari perd sa victoire en GTE à Shanghai

Plusieurs heures après l'arrivée des 4 Heures de Shanghai, la Ferrari AF Corse #51 a été disqualifiée de l'épreuve suite aux vérifications techniques. Alors qu'ils avait franchi la ligne d'arrivée en tête de la catégorie LMGTE Pro, et à la 13e place du classement général, James Calado et Alessandro Pier Guidi perdent ainsi le bénéfice de leur victoire. Il s'agissait du premier succès du constructeur italien cette saison, mais il faudra encore patienter.

La Ferrari 488 GTE EVO a été déclarée non conforme après avoir fait l'objet d'une inspection. Sa garde au sol ne respectait pas la hauteur minimale requise, fixée à 50 mm par le Règlement Technique. La disqualification a été prononcée en raison de cette infraction.

Le rapport des commissaires indique que l'équipe a estimé qu'il s'agissait de la conséquence d'un contact avec un autre concurrent. Cependant, aucun dégât visible n'a permis de confirmer cette thèse. Les officiels estiment qu'il n'y a "pas d'explication acceptable" et n'ont d'autre choix que de prononcer une sanction.

C'est donc Porsche qui récupère sur tapis vert la victoire, et qui signe même un doublé. Kévin Estre et Michael Christensen s'imposent finalement pour la première fois de la saison et accentuent par la même occasion l'avance du constructeur allemand en tête du championnat. Sur la voiture sœur, Gianmaria Bruni et Richard Lietz héritent de la deuxième place, devant les Aston Martin #97 et #95.

4 Heures de Shanghai - Classement mis à jour