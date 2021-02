Ferrari annonce son arrivée dans la catégorie Hypercar du WEC

Après l'annonce par Mattia Binotto du renoncement à un engagement en IndyCar de Ferrari, les options de la marque pour diversifier ses activités étaient réduites. Il ne restait comme possibilité réaliste que l'Endurance et c'est bien le chemin qui a été emprunté par les dirigeants de la firme italienne, qui vient d'officialiser son retour au plus haut niveau du WEC, en catégorie Hypercar.

"Ferrari annonce le lancement du programme Le Mans Hypercar (LMH) qui, à partir de 2023, verra le constructeur entrer dans la nouvelle catégorie reine du Championnat du monde d'Endurance de la FIA", peut-on lire dans le communiqué.

"Après une période d'étude et d'analyse, Ferrari a lancé le développement de la nouvelle voiture LMH pour y inclure ces dernières semaines les phases de conception et de simulation. Le programme d'essais sur piste, le nom de la voiture et les pilotes qui composeront les équipages officiels feront partie des prochaines annonces."

"Cinquante ans après sa dernière participation officielle dans la catégorie reine du Championnat du monde des Voitures de sport en 1973, Ferrari prendra la piste dans la catégorie Hypercar du Championnat du monde d'Endurance de la FIA, qu'elle a contribué à établir de manière proactive."

Cette annonce, forcément majeure pour la discipline et pour l'entreprise, qui a remporté les 24 Heures du Mans à neuf reprises entre 1949 et 1965 mais tire principalement son prestige de son engagement et de ses succès en Formule 1, intervient justement dans un contexte très spécifique. La discipline reine ayant mis en place, à partir de 2021, un plafond de dépenses qui limite de fait le personnel pouvant travailler sur le projet F1, il lui fallait dévier une partie des employés vers un autre projet d'ampleur.

C'est là qu'entre en jeu l'autre grande révolution du monde du sport automobile, à savoir la mise en place de la catégorie Hypercar en Championnat du monde d'Endurance et aux 24 Heures du Mans, en lieu et place du LMP1.

"Pendant plus de 70 ans de courses sur les circuits du monde entier, nous avons mené nos voitures de sport à la victoire en explorant des solutions à la pointe de la technologie : des innovations qui naissent en piste et rendent extraordinaire chaque voiture de route produite à Maranello", a ajouté John Elkann, président de Ferrari. "Avec le nouveau programme Le Mans Hypercar, Ferrari réaffirme son engagement sportif et sa détermination à être un protagoniste dans les compétitions majeures de sport automobile."