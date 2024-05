La réclamation de Ferrari rejetée après les 6H de Spa

L'équipe Ferrari AF Corse a déposé une réclamation contre la décision des commissaires sportifs de faire repartir la course après l'heure d'arrivée prévue et contre les résultats provisoires de la course. Cette réclamation a été jugée irrecevable en vertu du Code Sportif International de la FIA car "une décision des commissaires sportifs ne peut faire l'objet d'une réclamation", selon le communiqué confirmant le rejet de la réclamation.

Les deux Ferrari 499P LMH étaient en tête lorsque la course a été interrompue après que la Cadillac V-Series.R LMDh d'Earl Bamber a provoqué un accident qui a envoyé la BMW M4 GT3 #31 du WRT, pilotée par Sean Gelael, dans les barrières à l'extérieur de la ligne droite de Kemmel.

L'accident s'est produit quatre heures et 13 minutes après le début de la course, mais les réparations des barrières n'ont pas été terminées à temps pour permettre une reprise avant l'arrivée prévue à 19h00.

Les commissaires ont donc décidé de reprendre la course à 19h10 pour une durée d'une heure et 44 minutes, soit le temps restant au chronomètre moins les trois minutes qui se sont écoulées entre l'apparition du drapeau rouge et l'arrivée des voitures sur la grille de départ dans des conditions de parc fermé.

Ferrari a terminé troisième et quatrième avec ses voitures d'usine après que la Porsche 963 LMDh #12 de Jota, victorieuse, et la Porsche d'usine #6 de Penske Motorsport, deuxième, aient gagné du temps à la suite du drapeau rouge parce qu'elles avaient ravitaillé juste avant l'arrêt de la course.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo de: JEP / Motorsport Images

Antonello Coletta, le responsable de l'Endurance chez Ferrari, a déclaré à Motorsport.com après la course : "Je ne comprends pas ce qui s'est passé - l'horloge tournait et la décision de redémarrer après la fin des six heures était très inattendue pour moi. Franchement, nous étions en mesure de gagner la course et je ne suis pas content. Je m'attendais à ce que nous puissions peut-être repartir pour quelques tours afin de terminer la course, mais pas à repartir complètement pendant une heure et 44 minutes."

La décision de reprendre les 6 Heures de Spa était inhabituelle, voire sans précédent dans l'histoire du WEC depuis sa renaissance en 2012, mais était autorisée par le Règlement Sportif de la compétition. Il dispose en effet de ce qui suit : "Si les circonstances l'exigent, les commissaires sportifs peuvent prendre la décision d'arrêter et/ou de modifier le temps de course établi. Celui-ci ne peut excéder le temps de la compétition [c'est-à-dire six heures]."

Dans un document d'explication envoyé par la FIA à la suite de la course, il est indiqué que la décision d'effectuer la totalité de la durée des 6 Heures de Spa "a permis d'assurer l'équité sportive pour les concurrents, qui ont établi leurs stratégies pour une course de six heures. Abréger la session de course signifierait que certains concurrents y gagneraient et que d'autres y perdraient."

Bamber a été pénalisé après la course pour son rôle dans l'accident avec Gelael. La Cadillac devra subir un recul de cinq places sur la grille de départ lors de la prochaine apparition du Néo-Zélandais en WEC, à savoir les 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin.