Le WEC présente son calendrier 2020-2021

Comme c'est le cas depuis la saison passée, huit courses sont au programme, précédées d'un Prologue qui aura lieu, cette fois, à Silverstone. Le célèbre circuit britannique accueillera à nouveau la manche d'ouverture, suivi par les 6 Heures de Monza, épreuve inédite depuis la création du FIA WEC en 2012. Shanghai, en revanche, disparaît du calendrier, tout comme Austin – sans surprise, puisque le Circuit des Amériques remplace Interlagos au pied levé cette saison.

Ainsi, le circuit sud-africain de Kyalami fait une arrivée remarquée au programme du championnat. L'on remarque par ailleurs qu'il n'y aura plus de courses de quatre heures : toutes les épreuves auront une durée d'au moins six heures.

"Lorsque vous avez un calendrier incluant Silverstone, Monza, Fuji, Bahreïn, Kyalami, Sebring, Spa et, bien sûr, Le Mans, vous êtes au cœur même de l’histoire et de l’héritage de la course d’endurance mais aussi de son présent et son avenir", se félicite Gérard Neveu, directeur général du WEC. "Ce calendrier est également optimal pour notre feuille de route logistique car il fournit à nos équipes le package le plus efficace possible. Nous espérons que cette Saison 9 rendra nos concurrents et nos fans heureux."

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, ajoute : "Quelle meilleure manière d’entrer dans la nouvelle ère des Le Mans Hypercars que ce remarquable calendrier 2020-2021. Reflet d’une industrie automobile en perpétuelle évolution, le WEC continue de présenter aux constructeurs une vitrine idéale pour leurs produits, et plus encore, alors que nous sommes tournés vers l’avenir et l’introduction de différentes plates-formes d’énergie renouvelable."

Calendrier 2020-2021 du FIA WEC