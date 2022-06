Ces Français qui espèrent être en LMDh avec Porsche

Ce sont deux candidats naturels. Pilotes d'usine Porsche depuis des années, Kévin Estre et Frédéric Makowiecki ont tout connu ou presque en GT avec le constructeur allemand. Le second a même enfin réussi à accrocher les 24 Heures du Mans à son palmarès dans la catégorie GTE Pro, pour la dernière de la 911-RSR dans la Sarthe. Tous les deux ne cracheront pas sur une continuité en GT, mais trotte dans leur tête une sérieuse envie de prototype.

Et pour cause, Porsche développe depuis plusieurs mois une LMDh qui lui permettra de faire son retour au sommet de l'Endurance l'année prochaine. Une machine qui s'appuie sur un châssis Multimatic et qui a déjà engrangé des milliers de kilomètres d'essais depuis décembre dernier. Porsche s'est également associé à Penske pour monter sa future équipe, et il reste des places à prendre.

Frédéric Makowiecki, 41 ans, a été le tout premier à prendre le volant pour déverminer la Porsche LMDh. Pour autant, il n'est pas assuré de piloter cette auto en compétition, mais il fera tout pour ! "Ma volonté, c'est d'être dans la catégorie reine", admet-il. "Après, ce n'est pas moi qui décide. Le seul truc que j'ai entre mes mains, c'est de faire le meilleur boulot que je peux. Une fois que j'aurai fait ce que j'estime être le meilleur boulot que je peux, je me regarderai dans la glace, et si on ne m'a pas choisi, je sais que je n'aurais pas pu faire mieux. Donc au bout du compte, je ne serai pas déçu."

Frédéric Makowiecki a déverminé la Porsche LMDh... et vient de gagner le Mans en GT !

Du haut de ses 33 ans, Kévin Estre a une solide expérience et un âge qui lui ouvre peut-être davantage d'options. Néanmoins, le natif de Lyon demeure prudent et, comme son compatriote, assume l'objectif tout en attendant le verdict. "J'espère être dans les rangs pour ça, je me suis battu pour être dans les rangs pour ça ces quelques dernières années", répète-t-il quand Motorsport.com l'interroge sur son avenir. "C'est mon objectif, après j'espère que ça le fera. Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour le savoir, mais en tout cas je fais tout pour."

"Une opportunité unique" pour Nasr

"Pour l'instant, Porsche a annoncé deux pilotes, il y en a encore un paquet à annoncer", rappelle aussi Kévin Estre. Une référence directe aux deux premiers noms qui ont été officialisés depuis quelques mois déjà : Dane Cameron et Felipe Nasr. Le Brésilien a participé aux essais du prototype LMDh et il est enthousiaste. Plus bavard aussi, puisque sa place est garantie !

"Les sensations sont géniales", lâche-t-il avec un grand sourire auprès de Motorsport.com. "C'est très différent d'une DPi et de ce à quoi j'étais habitué, mais c'est une voiture incroyable à piloter, elle a énormément de puissance. Elle est un peu plus lourde en raison de la réglementation. Mais on a fait beaucoup d'essais avec la voiture, sur différents circuits, et c'était plutôt intéressant de découvrir son comportement sur différentes pistes et dans différentes configurations. Encore une fois, on fait tout ça pour nous préparer en vue de 2023."

Felipe Nasr est l'un des deux pilotes déjà confirmés par Porsche.

"Pour moi, pilote, c'est une opportunité unique de rejoindre Porsche et son histoire, avec le groupe Penske. Ces deux entités ont gagné tellement de courses légendaires, elles sont depuis très longtemps en sport automobile. Et ça nous donne de la confiance quant au fait que si l'on travaille dur, on disposera du meilleur matériel possible et de la meilleure voiture pour se battre pour des victoires l'année prochaine et les suivantes."

Les interrogations vont continuer à se dissiper dans les prochaines heures puisque Porsche a prévu de faire de nouvelles annonces autour de son programme LMDh dès vendredi soir…