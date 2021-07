Fuji annulé, il y aura deux courses à Bahreïn

Comme bon nombre de championnats cette année, le WEC doit également s'adapter et faire évoluer son calendrier en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Dans ce contexte, la discipline a annoncé ce mercredi l'annulation de la cinquième manche de la saison, initialement prévue à Fuji le 26 septembre. Les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19 posent trop de complications pour les équipes et le personnel afin de se rendre sur place.

"L'instabilité actuelle exige une capacité d'adaptation", rappelle Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Après une large consultation, compte tenu de la situation sanitaire, nous n'irons pas à Fuji. Je remercie de tout cœur les organisateurs japonais qui ont fait tout leur possible pour accueillir l'épreuve. Nous nous réjouissons déjà de les retrouver l'année prochaine."

Afin de maintenir un total de six manches au calendrier 2021, le WEC a pris la décision d'organiser une double épreuve à Bahreïn, qui devait accueillir l'ultime rendez-vous de l'année à la date du 20 novembre. Au lieu de ça, deux courses seront disputées sur le circuit de Sakhir, la première le 30 octobre et la seconde une semaine plus tard, le 6 novembre. C'est la première fois que le WEC a recours à une telle solution, déjà adoptée par d'autres championnats comme la Formule 1, le MotoGP ou la Formule E pour s'adapter à la crise.

"Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler notre manche japonaise du Championnat du monde en raison des difficultés constantes liées à la pandémie, notamment les restrictions de voyage et les problèmes logistiques", explique Frédéric Lequien, directeur général du WEC. "Nous avons décidé de remplacer Fuji par une autre course à Bahreïn, ce que nous pensons clairement être l'option la plus sûre pour tout le monde."

Le WEC a fait savoir que davantage de détails sur la double manche de Bahreïn seraient donnés dans les prochaines semaines, sans préciser par exemple si le tracé allait être différent entre les deux courses. En revanche, l'une des deux courses devrait durer six heures et l'autre huit heures.

"C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir accueillir deux manches du FIA WEC", se réjouit quant à lui le Cheikh Salman bin Isa Al Khalifa, directeur exécutif du Circuit International de Bahreïn. "Ces derniers mois, nous avons démontré notre capacité à accueillir plusieurs événements internationaux majeurs en toute sécurité, et nous tenons à remercier le WEC pour la confiance qu'ils nous accordent."

Le calendrier 2021 du WEC

Date Épreuve 1er mai 6 Heures de Spa-Francorchamps 13 juin 18 juillet 6 Heures de Monza 21-22 août 24 Heures du Mans 30 octobre Bahreïn 1 6 novembre Bahreïn 2