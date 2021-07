La futuriste Peugeot 9X8 dévoilée pour reconquérir Le Mans !

Dix ans après la dernière apparition aux 24 Heures du Mans d'une Peugeot, le constructeur français a franchi une nouvelle étape majeure dans l'optique de son grand retour, annoncé fin 2019. Ce mardi, son Hypercar répondant à la nouvelle réglementation LMH a été présentée. S'il faudra encore patienter avant de voir cette auto prendre la piste, elle devient désormais réalité, au-delà des visuels préfigurant son apparence dont il a fallu se contenter depuis plus d'un an. Une attente qui valait la peine car, clairement, Peugeot casse les codes !

Fruit du travail mené sous la houlette du directeur technique Olivier Jansonnie, l'Hypercar de Peugeot frappe évidemment par le travail aérodynamique impliquant l'absence d'aileron arrière. "Nous avons atteint un degré d'efficacité aérodynamique qui nous permet de faire sans cet élément", confirme Jean-Marc Finot, directeur Motorsport de PSA. "Mais ne me demandez pas comment ! Nous avons l'intention de garder ce secret aussi longtemps que possible."

Procurant plus de libertés que la réglementation LMP1, celle du LMH fixe une fenêtre de performance avec des limites maximales qui peuvent être atteintes concernant l'appui aéro ainsi qu'une traînée minimum, ce qui permet à chaque constructeur de procéder quasiment comme il le souhaite tant qu'il se conforme au cadre défini.

"La plus grande flexibilité accordée par la nouvelle réglementation technique concernant l'aéro permet une nouvelle réflexion radicale qui favorise l'émergence de voitures novatrices, avec la possibilité pour les équipes de design [esthétique] d'apporter une contribution encore plus importante", précise Olivier Jansonnie. "Les ingénieurs et designers de Peugeot ont tiré parti de cette opportunité pour inventer un nouveau processus créatif et casser les codes afin de produire une Hypercar d'un genre complètement nouveau."

Peugeot prêt à bondir

Sur le plan esthétique, le Lion a donc inclus des "signes distinctifs", ce qui était l'un des arguments de la nouvelle catégorie Hypercar pour attirer les marques. "La 9X8 étant une Peugeot, le croquis original qui a orienté notre travail représentait un gros chat prêt à bondir, une posture que nous avons suggérée par le cockpit légèrement incliné vers l'avant", explique Matthias Hossann, directeur du design de Peugeot. "Les lignes générales de la Peugeot 9X8 expriment les codes stylistiques de la marque, tandis que ses formes racées et élégantes inspirent émotion et dynamisme."

Cette Peugeot 9X8 est équipée d'un groupe propulseur hybride alliant un V6 bi-turbo de 2,6 litres développant 680 chevaux et un moteur électrique de 200 kW sur l'essieu avant (272 ch). La puissance totale qu'elle pourra développer en piste sera toutefois limitée à 500 kW (soit 680 ch), conformément à la réglementation déjà en vigueur. Une donnée importante pour mettre sur le même plan toutes les LMH mais également les futurs prototypes LMDh qui feront leur arrivée dans la catégorie Hypercar en 2023.

Les pilotes Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes, Jean-Éric Vergne sont déjà activement sollicités par Peugeot pour participer au développement de cette nouvelle monture, tout comme le réserviste James Rossiter.

La suite du calendrier est claire pour Peugeot : préparer le premier roulage de la 9X8 puis les essais qui feront suite avant de faire le grand saut dans la compétition. Sur ce point, le Lion continue de ne fixer aucune échéance précise. On le sait, voir la marque française s'aligner aux 24 Heures du Mans 2022 est une possibilité mais en aucun cas une garantie, tandis que le retour a toujours été annoncé pour le courant d'année prochaine. Peugeot ne veut pas se tromper avant de se jeter dans le grand bain, puisqu'une fois la voiture homologuée, les possibilités d'évolution seront infimes.