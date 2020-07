Ginetta cessera son programme d'usine WEC en 2021

Le Team LNT, bannière utilisée pour l'équipe d'usine de Ginetta, a déjà réduit à une seule voiture son engagement aux 24 Heures du Mans en septembre et a déclaré forfait pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps en août ainsi que pour la manche finale à Bahreïn en novembre. Suite logique à ces décisions, le constructeur britannique ne souhaite pas aligner lui-même ses LMP1 pour la saison 2021. "En ce qui concerne le fait de faire courir nous-mêmes les voitures en WEC, c'est trop tard", prévient auprès de Motorsport.com le patron de Ginetta, Lawrence Tomlinson. "Je fais des choses qui me font gagner de l'argent ou me rendent heureux, et la course en WEC ne fait ni l'un ni l'autre."

Cette décision ne signifie pas encore que l'on ne verra pas la G60-LT-P1 en piste l'année prochaine, car Ginetta espère pouvoir en confier l'exploitation à une équipe cliente. Malgré l'arrivée de la réglementation Le Mans Hypercar, les LMP1 seront encore acceptées en WEC et la possibilité de monter un programme avec le Dyson Racing. La structure est dirigée par Chris Dyson, qui est par ailleurs pilote Ginetta. "Chris est très intéressé par un programme en WEC et nous serions heureux de le soutenir pour aligner une voiture, ou encore mieux, deux voitures", souffle Tomlinson.

Concernant les coupes infligées au programme 2019-2020, Ginetta les explique par plusieurs raisons, l'une d'elles étant technique. "La chose la plus sensée est de faire un test avant Le Mans pour essayer toutes les évolutions et le travail que nous avons fait sur la voiture", précise Tomlinson. "Nous avons reconstruit les voitures de A à Z et nous les avons améliorées dans des domaines clés."

Pour les 24 Heures du Mans, le choix d'aligner une seule voiture est avant tout lié à des questions d'ordre économique. "Je ne veux pas me préparer à en gérer deux puis à subir des coûts abandonnés", justifie Tomlinson. "Personne ne peut dire avec certitude que les 24 Heures du Mans auront lieu. Les choses peuvent changer rapidement dans la situation actuelle."

Propos recueillis par Gary Watkins