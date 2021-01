Glickenhaus s'est allié à Joest Racing en vue des 24H du Mans

Glickenhaus se rapproche de son arrivée en WEC et continue de franchir des étapes majeures dans la préparation de son Hypercar pour la nouvelle catégorie LMH. Le constructeur américain confirme ce mercredi avoir noué un partenariat majeur avec Joest Racing, qui va soutenir son engagement en Endurance. L'emblématique structure allemande, qui a notamment accompagné Audi par le passé, fera donc son grand retour aux 24 Heures du Mans. Joest Racing fera bénéficier Glickenhaus de ressources humaines, logistiques et matérielles.

"Nous avons décidé de nous engager en FIA WEC et aux 24 Heures du Mans pour prouver qu'un constructeur de niche peut réaliser un produit au plus haut niveau technologique", rappelle Jim Glickenhaus. "Il y a eu d'énormes efforts consentis pour concevoir une voiture comme notre 007 LMH, mais compte tenu des grands noms qui s'engageront dans la catégorie Hypercar, c'est un immense accomplissement pour notre marque. Avoir le soutien de Joest Racing montre à quel point nous prenons les choses au sérieux."

La prochaine étape pour Glickenhaus est de procéder à l'homologation et au premier shakedown de son Hypercar, dans les semaines à venir. La machine est actuellement en cours d'assemblage, tandis que l'équipe doit encore dévoiler l'identité des pilotes pour son programme. Dans une interview accordée cette semaine à Sportscar365, Jim Glickenhaus a précisé que son équipe visait un début en compétition pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps, au mois de mai, et non à Sebring. Un partenariat technique avec Sauber pour le développement aérodynamique de l'Hypercar a également été engagé.

"Nous sommes particulièrement heureux de revenir aux 24 Heures du Mans, qui sont en quelque sorte le terrain de jeux de Joest Racing et le lieu où nous avons plusieurs fois remporté la victoire au classement général", se réjouit Jan Lange, directeur des projets de Joest Racing. "Sachant que Glickenhaus alignera deux impressionnantes Le Mans Hypercar, j'ai le sentiment qu'il n'est pas du domaine de l'impossible de voir la liste des vainqueurs des 24 Heures du Mans comporter le nom de Glickenhaus après l'édition 2021. Joest Racing fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre cet objectif avec ce partenariat."

Glickenhaus se frottera en Hypercar à Toyota, qui doit présenter en fin de semaine prochaine sa nouvelle LMH. ByKolles travaille également sur un projet afin d'être présent dans cette catégorie dès cette année, tandis que Peugeot prévoit d'arriver à l'horizon 2022.