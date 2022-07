Glickenhaus change radicalement sa livrée !

Jim Glickenhaus et son équipe ne font décidément rien comme les autres ! Trois semaines après les 24 Heures du Mans, le petit constructeur américain a choisi de modifier radicalement la livrée de son hypercar 007 LMH. C'est donc avec de nouvelles couleurs que la voiture frappée du numéro 708, seule engagée par la structure sur la totalité du championnat, disputera en fin de semaine les 6 Heures de Monza.

Fini le rouge déjà emblématique de Glickenhaus, place au bleu ciel. La justification n'est pas très évidente, à l'heure où l'homme d'affaires américain aux 1000 projets travaille sur de l'hydrogène, ce qui pourrait être une manière de faire le lien avec l'avenir. Un futur qu'il évoque aussi comme une envie, une fois de plus, de se démarquer de la concurrence. Trop de rouge sur la grille ? Alors passons au bleu ! Le tout avec une robe qui reprend surtout les couleurs du logo original de la marque. On notera également que l'annonce, hasard ou coïncidence, tombe le jour de la fête nationale aux États-Unis.

"C'est le bon moment pour un changement important !", assure Glickenhaus. "Découvrez la nouvelle #708 avec le bleu de notre logo. Lors du Festival of Speed de Goodwood, nous avons vu la nouvelle Porsche LMDh dans sa livrée de course. Puisque Porsche et Toyota sont maintenant en rouge, nous avons décidé d'essayer quelque chose de différent. Aussi brillant que le ciel, ou que l'avenir."

La Glickenhaus #708, drapée de ses nouvelles couleurs qui feront parler, sera confiée à Romain Dumas, Olivier Pla et Pipo Derani à Monza. Elle y affrontera de nouveau les deux Toyota GR010 Hybrid et l'Alpine A480 ex-LMP1, mais pas seulement. La manche italienne est également celle qui marque l'entrée en compétition de la Peugeot 9X8, avec deux équipages au départ.

L'épreuve se déroulera sur trois journées, avec une première séance d'essais libres vendredi après-midi. Une journée marathon attend les concurrents samedi avec deux autres séances libres puis les qualifications. Le départ de la course sera quant à lui donné dimanche 10 juillet à midi.