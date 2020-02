Glickenhaus en dit plus sur son projet pour Le Mans

Dès l'été 2018, Scuderia Cameron Glickenhaus avait fait part de sa volonté de s'engager en Endurance grâce à la nouvelle réglementation Hypercar. De premiers aperçus avaient été dévoilés en septembre dernier, mais cette fois-ci la marque va un peu plus loin avec de nouvelles images et des détails plus précis sur son projet.

Tout comme Toyota, Aston Martin et ByKolles, Glickenhaus a l'intention d'être sur la grille du WEC dès la saison 2020-2021 qui débutera en septembre prochain. Peugeot est le cinquième constructeur à avoir annoncé son engagement, mais celui-ci ne sera pas effectif avant 2022.

Il demeure difficile de savoir aujourd'hui si Glickenhaus sera en mesure de tenir son pari. Toujours est-il que la SCG007 fait l'objet de toutes les attentions. Répondant au règlement Le Mans Hypercar, l'auto pèse 1100 kg et elle est propulsée par un moteur V6 bi-turbo de 3 litres capable de développer 840 chevaux. La conception de cette hypercar a été confiée à Podium Advanced Engineering, qui est également impliqué aux côtés de Glickenhaus en VLN. Le coût de la SCG007 est estimé à deux millions d'euros.

Les délais sont fixés de manière précise avec une construction de la voiture prévue pour le mois d'août et un premier shakedown en septembre. La saison de WEC s'ouvrant par le Prologue puis la manche de Silverstone dès la première semaine de septembre, le doute est permis quant à une participation dès la première épreuve.

"J'aime dire que nous allons faire quelque chose de presque impossible et ensuite faire en sorte que ça se produise", annonce Jesse Glickenhaus, fondateur et directeur général de la marque. "Je veux échouer parfois. Si je n'échoue jamais, c'est que je n'ai pas rêvé assez grand. Ces échecs apportent également des leçons pour progresser. Nous serons au Mans avec l'une des meilleures voitures de la grille. Il y a des milliers de façons de perdre une course et une seule manière de la gagner. Avec un peu de chance, nous gagnerons."

Luca Ciancetti sera le team principal, Matteo Cavedoni le team manager et Mark Tatham l'ingénieur en chef du projet.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.

Diapo Liste 1 / 4 Photo de: Scuderia Cameron Glickenhaus 2 / 4 Photo de: Scuderia Cameron Glickenhaus 3 / 4 Photo de: Scuderia Cameron Glickenhaus 4 / 4 Photo de: Scuderia Cameron Glickenhaus

Related video