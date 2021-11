Glickenhaus maintient sa présence en Hypercar pour 2022

Glickenhaus n'aura pas fait durer le suspense bien longtemps. Malgré de vives menaces exprimées la semaine dernière, le petit constructeur américain n'a aucune intention de quitter le WEC. Mieux, il a officiellement annoncé son engagement dans le Championnat du monde d'Endurance pour la saison 2022, toujours en Hypercar.

Nouvelle venue cette année, l'équipe du fantasque Jim Glickenhaus détonne dans le paysage de l'Endurance, ne serait-ce que par les prises de parole sans langue de bois de son fondateur. Conçue autour de la réglementation qui a succédé au LMP1, la 007 LMH a encore de beaux jours devant elle même si on ne l'a plus vue en piste depuis les 24 Heures du Mans en août dernier.

Pour son arrivée en WEC, Glickenhaus n'a pas disputé l'intégralité de la saison, renonçant ainsi au déplacement à Bahreïn pour les deux dernières manches. Puis, la semaine dernière, deux épisodes sont venus semer le trouble. D'abord, Jim Glickenhaus a brandi la menace d'un départ sur fond de BoP insatisfaisante, après l'avoir déjà critiquée à l'issue des 24 Heures du Mans.

"Je pense que la FIA et l'ACO comprennent que si nous n'obtenons pas une BoP équitable et une réelle chance de gagner, nous irons gravir d'autres montagnes", avait-il lancé, avant d'insister également sur le fait que son équipe n'avait "toujours aucun intérêt à participer à une parade perpétuelle de Toyota".

Devant ces commentaires et l'engagement aléatoire cette année de Glickenhaus, également absent à Spa-Francorchamps pour l'épreuve d'ouverture, le WEC a rapidement rappelé la règle pour tout constructeur, à savoir un devoir de participation "à toutes les manches". Le directeur général du championnat, Frédéric Lequien, a également précisé qu'il était possible pour l'équipe américaine d'engager une Hypercar sur chaque épreuve et d'y ajouter une seconde sur certaines.

Les discussions entre les deux parties ont visiblement été constructives puisque l'équipe américaine a finalement confirmé sa présence en 2022. "Nous sommes ravis d'annoncer que nous rejoindrons la saison 2022 du WEC qui débutera à Sebring", a fait savoir Glickenhaus. "Nous avons hâte de vivre de nombreuses années de compétition ensemble". Avant d'ajouter quant à l'équilibre des performances : "Nous croyons que nous aurons une BoP équitable."

L'engagement confirmé de Glickenhaus garantit à ce jour la présence de deux équipes en Hypercar puisque le programme Toyota continuera avec la GR010 Hybrid. Comme cette année, Alpine devrait se joindre aux deux constructeurs avec la dérogation accordée à son prototype LMP1. Peugeot prévoit toujours d'arriver avec la 9X8 courant 2022, sans avoir encore choisi la date d'entrée en compétition, tandis que ByKolles prépare toujours un projet Hypercar dont les échéances demeurent inconnues.

La saison 2022 du WEC s'ouvrira en mars avec les 1000 Miles de Sebring avant un retour en Europe au mois de mai pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps. Les 24 Heures du Mans sont programmées le week-end des 11 et 12 juin.