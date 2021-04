Glickenhaus manquera la première manche du WEC à Spa

Glickenhaus n'alignera pas sa nouvelle Hypercar sur la première manche de la saison 2021 du WEC, qui aura lieu dans deux semaines. Bien qu'initialement présente sur la liste des engagés des 6 Heures de Spa, publiée le mois dernier, l'équipe américaine n'y participera pas. L'information a été confirmée par Jim Glickenhaus, fondateur de la marque, qui rappelle qu'il ne s'était pas engagé à faire débuter ses 007 LMH lors de l'épreuve belge. C'est donc à l'occasion de la deuxième manche de la saison, à Portimão en juin, que l'on verra finalement les bolides en action.

"Nous n'allons clairement pas à Spa. C'est une décision qui a été prise au fil du temps", explique Jim Glickenhaus à Motorsport.com. "Nous avons toujours prévu de commencer à courir lorsque tout sera exactement tel que nous le souhaitons, car il s'agit d'un programme de cinq ans et nous nous engageons sur le long terme. Nous n'avons jamais changé d'avis et n'avons jamais été pressés de nous rendre à Spa."

Glickenhaus a toujours insisté sur le fait qu'il n'homologuerait pas son Hypercar − ce qui fixera effectivement ses spécifications pour cinq ans − tant qu'elle n'aura pas passé de test d'endurance de 30 heures, ultime étape à valider dans sa préparation. Celle-ci est désormais prévue pour début mai, sur le circuit d'Aragón, donc après la première manche du championnat. En attendant, la 007 LMH est confrontée cette semaine à un test dans la soufflerie de Sauber, en Suisse, afin que soient évaluées deux configurations aérodynamiques.

"Nous travaillons sur deux configurations, l'une un peu plus axée sur la V-max et l'autre un peu plus sur les appuis", explique l'Américain. "Nous allons décider ce qui est le mieux car une seule configuration aéro est permise. Ensuite, nous aurons un autre test à Vallelunga. Il s'agira du dernier avant un test de 30 heures, après quoi nous serons prêts à courir à Portimão avec les deux voitures."

Une 007 LMH était en piste la semaine dernière à Vallelunga, circuit situé à proximité des ateliers de Podium Advanced Technologies qui a conçu et développé l'Hypercar propulsée par Pipo Moteurs. Elle a parcouru à cette occasion environ 2000 km sur deux jours, pilotée par Richard Westbrook, Olivier Pla et Franck Mailleux, pour ce qui était alors son quatrième test depuis le début des roulages fin février.

Avec l'absence confirmée de Glickenhaus à Spa-Francorchamps, seules trois voitures seront en compétition dans la nouvelle catégorie Hypercar en Belgique, à savoir les deux Toyota GR010 Hybrid et l'Alpine née de la LMP1 d'Oreca et gérée par Signatech.

