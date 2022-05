Glickenhaus en pole devant Alpine à Spa !

Après des essais libres qui ont laissé peu de place à la clarté, mais durant lesquels les Hypercars sont montées en puissance, l'heure de vérité était attendue en qualifications à Spa-Francorchamps. Une séance disputée en fin de journée, à la veille d'une course de six heures dont le départ sera donné samedi à 13 heures.

La bataille pour la pole s'est jouée entre les deux Toyota, la Glickenhaus et l'Alpine. Cette dernière, rappelons-le, souffre d'un déficit de puissance d'environ 27 ch, infligé par l'évolution de la BoP depuis les 1000 Miles Sebring. Le premier run a permis de découvrir une Glickenhaus particulièrement rapide, avec un passage en 2'02"771 signé Olivier Pla, que Matthieu Vaxiviere n'a pas pu égaler, concédant deux dixièmes.

Lancées à leur tour, les deux Toyota ont brillé dans le premier secteur avec des records, mais les deux portions suivantes ont été beaucoup plus laborieuses pour Kamui Kobayashi comme pour Brendon Hartley, reléguant les deux GR010 Hybrid en deuxième ligne, à un peu plus de trois dixièmes. La deuxième tentative a démontré la même tendance, avec un premier secteur très rapide mais un deuxième très désavantageux, et les deux prototypes nippons ont avorté leur tour.

Glickenhaus s'élancera donc depuis la pole position samedi, formant une première ligne remarquée avec l'Alpine, devant les deux Toyota officielles !

Très disputée, la catégorie LMP2 a fait la part belle à quelques figures, certains pilotes très offensifs flirtant parfois d'un peu trop près avec les graviers du circuit belge. La pole, elle, est tombée dans l'escarcelle du team AF Corse, grâce à Alessio Rovera au volant de l'Oreca #83. D'un souffle, puisqu'avec 44 millièmes d'avance sur le Team WRT.

Porsche intraitable

Porsche a signé le doublé en LMGTE Pro.

En LMGTE Pro, Porsche n'a fait qu'une bouchée de la concurrence en plaçant ses deux 911 RSR-19 aux deux premières places. Et c'est Gianmaria Bruni qui a signé la pole position à bord de la #91, avec un chrono en 2'14"301. C'est 180 millièmes de mieux que Michael Christensen sur la voiture sšur. Corvette a pris la troisième place grâce à Nick Tandy, avec trois dixièmes de débours, alors que Ferrari accuse le coup avec huit dixièmes de retard pour la première des deux 488 GT3 Evo.

Porsche a en revanche trouvé à qui parler en LMGTE Am, où c'est Ben Keating qui a signé le meilleur temps au volant de l'Aston Martin Vantage de l'équipe TF Sport, en 2'17"408.

6H de Spa-Francorchamps - Qualifications Hypercar/LMP2

6H de Spa-Francorchamps - Qualifications LMGTE