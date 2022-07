Glickenhaus en pole à Monza, rude première pour Peugeot

C'est la première heure de vérité qui était très attendue : quelle serait la hiérarchie en performance pure dans la catégorie Hypercar, chamboulée par l'entrée en compétition de Peugeot à Monza ? La séance de qualifications, disputée sous le soleil lombard, est venue apporter un premier élément de réponse. On ne doutait pas que la 9X8 se retrouve dans le match, compte tenu des chronos prometteurs des essais libres, encore fallait-il le confirmer.

Alpine a confié la mission de qualifier son auto à Nicolas Lapierre, Glickenhaus à Romain Dumas, Toyota à Brendon Hartley et Kamui Kobayashi, tandis que Peugeot a choisi Gustavo Menezes et Mikkel Jensen.

Dumas a fixé le chrono de référence en 1'35"855, plus d'une seconde devant la première tentative de Lapierre avec l'Alpine. La marque de l'hypercar américaine n'a pas été atteinte par les Toyota dans un premier temps, d'autant que Kobayashi s'est fait une petite frayeur en passant à l'offensive. Hartley, lui, s'est rapproché à une seconde. Dans le même temps, Dumas a enfoncé le clou avec un passage en 1'35"416.

Pour Peugeot, les choses ont d'abord mal tourné puisque Jensen a immobilisé la #93 en milieu de piste en raison d'un problème technique, provoquant un drapeau rouge alors que la séance touchait à sa fin. Une séance qui n'a pas repris, alors que l'autre Peugeot n'avait pas signé de chrono réellement proche de la référence.

La pole position est donc tombée dans l'escarcelle de Glickenhaus avec neuf dixièmes d'avance sur la Toyota #8 et une seconde sur l'Alpine. La deuxième Toyota est quatrième devant la Peugeot rescapée.

La jolie pole de Sarah Bovy !

Sarah Bovy (Iron Dames) a signé la pole en GTE Am.

Lors des qualifications réservées au LMGTE, la pole position a été signée par Alessandro Pier Guidi au volant de la Ferrari AF Corse #51, en 1'45"270. La marque italienne encadre l'unique Corvette, battue pour seulement 54 millièmes de seconde, devant les deux Porsche d'usine. En LMGTE Am, Sarah Bovy a brillamment placé la Ferrari Iron Dames en haut de la feuille des temps.

Enfin, pour ce qui est du LMP2, c'est Filipe Albuquerque qui a été le plus rapide avec l'Oreca de United Autosports, devant ARC Bratislava et Realteam by WRT.

Le départ des 6 Heures de Monza sera donné dimanche à midi.

6H de Monza - Qualifications

Équipe Pilotes Temps Trs 1 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Romain Dumas 1'35"416 5 2 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Brendon Hartley +0"919 4 3 Alpine Elf Team Alpine A480-Gibson Nicolas Lapierre +1"073 4 4 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Kamui Kobayashi +1"503 4 5 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Gustavo Menezes +1"837 4 - Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Mikkel Jensen - 2 Le classement complet est disponible ici.